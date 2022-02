Ex fidanzato Michele Bravi/ “Un angelo con cui ho condiviso mesi della mia vita”

Ex fidanzato Michele Bravi. Una storia d’amore importante quella vissuta dall’ex vincitore del talent show “X-Factor Italia” e questo misterioso ragazzo di cui non si conosce il nome. Una relazione che il cantante ha rivelato molto tempo dopo aver fatto coming out nel 2017, all’età di 23 anni, rivelando di essersi innamorato di un giovane regista. “Ho incontrato una persona che mi ha emozionato, che sia un ragazzo è del tutto irrilevante: in futuro potrebbe succedermi anche con una ragazza” – aveva detto il cantante sui social precisando di essere bisessuale. La storia d’amore con il regista ha segnato sicuramente la sua vita e in particolare un periodo non facile, visto che il cantante è stato coinvolto in un terribile incidente stradale.

Il cantante era bordo di un auto sharing quando si schianta contro un motorino guidato da un donna che è morta. Una tragedia che ha fatto cadere Michele Bravi in una baratro. A stargli accanto in quel terribile periodo il suo ex compagno come ha raccontato al Corriere della Sera: “ho avuto la fortuna enorme di avere con me qualcuno che nel buio mi guidasse: una persona che mi ha preso per mano e mi ha detto seguimi”.

Michele Bravi e l’ex fidanzato: “la storia è durata due anni”

Michele Bravi ha parlato apertamente della storia d’amore con l’ex fidanzato durante un’intervista rilasciata a Verissimo. “Era il mio ragazzo, era la persona con cui ho condiviso tanti mesi della mia vita. E’ una storia tanto particolare perchè nel momento in cui quella storia in cui stava nascendo ero poco interessato a costruire qualcosa. Non lo riconoscevo per niente, gli ho chiesto scusa per tanto tempo” – ha detto il cantante che è stato legato per circa due anni a questo misterioso uomo. Poi però la loro storia ha subito una frenata d’arresto come ha raccontato lui stesso: “poi se ne è andato dall’altra parte del mondo e mi sono ritrovato senza di lui, quando canto “Tienimi il bacio” ricordo l’ultima sera insieme eravamo sulla coperta del letto di casa mia e mi disse ‘devi affrontare ancora tantissime sfide, trattieni quella sensazione”.

