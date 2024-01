Ex mariti Sandra Milo, chi sono/ Cesare Rodighiero, Moris Ergas e Ottavio De Lollis: “Mi ha lasciata sola…”

Sandra Milo e i suoi tre matrimoni: chi sono gli ex dell’attrice

Sandra Milo, nota attrice italiana, ha avuto diversi flirt e una vita sentimentale piuttosto movimentata. L’attrice è stata sposata tre volte nel corso degli anni. In giovanissima età, Milo è convolata a nozze con il marchese Cesare Rodighiero. La loro unione, però, è durata appena tre settimane prima di naufragare definitivamente.

L’attrice si innamorò poi perdutamente di Moris Ergas, produttore cinematografico venuto a mancare nel 1995, dal quale ha avuto la figlia Deborah, nata nel 1963. Il terzo matrimonio è stato celebrato, invece, con Ottavio De Lollis dal quale ha avuto altri due figli: Ciro e Azzurra.

Sandra Milo sull’ex marito: “Mi ruppe il naso, le orecchie, la mascella”

Per quanto riguarda il suo rapporto con De Lollis, Sandra Milo aveva dichiarato: “Mi ha lasciato sola poi, con tre figli da crescere“. Nel corso di un’intervista rilasciata al programma televisivo La Confessione, aveva confessato che uno dei tre, senza specificare chi, l’aveva anche picchiata: “Mi ruppe il naso, le orecchie la mascella (…) Provavo una grande vergogna, non tanto per me quanto per il mio compagno, mi sembrava che si fosse comportato nel modo peggiore e che diventasse la peggiore delle persone (…) Io non potevo rendere pubblica questa cosa, in fondo era meglio se soffrivo da sola. Per non parlare dei figli a cui magari a scuola a cui avrebbero detto che il papà aveva picchiato…“.

E ancora: “Il mio senso di colpa? Per mia madre: ho sempre vissuto con lei e nonna, me le sono portate a vivere con me col primo e secondo marito” aveva rivelato in intervista al Corriere della Sera. Parlando del regista che amò per 17 anni dichiarava: “Ergas mi diceva sempre ‘o me, o loro’… A Roma, insieme al mio secondo marito, Ergas, conosco Federico e Giulietta. Ci frequentiamo. Loro invitano a cena noi, noi loro. Ci facciamo regali. Giulietta mi regala una lampada di cristallo che ho ancora. Per un anniversario di matrimonio io regalo loro un albero”.











