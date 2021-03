Ex marito Francesca Reggiani, chi é?/ Sette anni di matrimonio, poi il mistero..

Al quesito chi è l’ex marito di Francesca Reggiani è veramente difficile dare una risposta. La showgirl infatti non ha mai parlato molto della sua vita sentimentale e benché sia una donna del mondo dello spettacolo non si riescono a reperire informazioni del tutto precise in rete. Quel che sappiamo è che la nota imitatrice è stata sposata per sette anni con un uomo di cui non si conosce l’identità. Poi è arrivata la separazione e il riserbo assoluto della coppia, che non si è mai esposta mediaticamente. Al momento Francesca Reggiani è una donna divorziata, ma non sappiamo se sia single o meno. Con il suo ex marito ha messo al mondo un figlia che si chiama Erica, dunque è probabile che i due non abbiano mai chiuso del tutto i loro rapporti.

Chi è l’ex marito di Francesca Reggiani? Si sa solo che…

Del precedente matrimonio di Francesca Reggiani sappiamo che è nata Erica. La figlia dell’attrice si è laureata cinque anni fa, dunque possiamo ipotizzare che le nozze siano andate in scena nel novanta, sempre che la Reggiani non si sia sposata mentre era in dolce attesa. E se il mistero sul nome dell’ex marito rimane, lo stesso si può dire del suo eventuale nuovo compagno. Ad oggi non si sa se la donna ha trovato un nuovo amore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA