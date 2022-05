Ex naufrago caduto in miseria fa appello a Signorini/ E’ polemica

Davide Di Porto rivela la sua condizione di povertà dopo L’isola dei famosi 2022

Dopo aver preso parte a L’isola dei famosi nel 2010, edizione a suo tempo condotta da Simona Ventura, Davide Di Porto torna al centro dell’attenzione mediatica per il fatto di essere caduto in povertà. L’ex personal trainer è stato immortalato dagli obiettivi fotografici di Nuovo tv, il magazine diretto da Riccardo Signoretti, per un servizio esclusivo che fa luce sulle condizioni disagiate in cui versa l’ex naufrago de L’isola dei famosi. Il servizio immortala l’ex vip e volto tv mentre rovista in un cassonetto della spazzatura, con l’intento di attivarsi alla ricerca di qualcosa che lui possa rivendere nei mercati dell’usato e portare così a casa qualche soldo. Questo non solo per il proprio sostentamento, ma anche in aiuto alla madre, che è malata. Il disagio per l’ex naufrago de L’isola dei famosi e aspirante volto del Grande fratello vip nasce soprattutto dalla crisi economica che l’Italia vive in seguito all’esplosione della pandemia di Coronavirus, che ha provocato la chiusura di molte attività economiche.

Davide Di Porto ha lavorato in passato anche come attore porno e ora non intende nascondere la sua situazione difficile, tanto che alla fonte spiega: “Voglio condividere con il pubblico la mia condizione”. L’ex concorrente dell’isola condotta da Simona Ventura è attualmente disoccupato, così come lui stesso fa sapere, intervistato da Nuovo: “Colpa della pandemia… Devo mantenere mamma Elisabetta: vive con me, ma è allettata e ha bisogno di cure”. Alla luce della sua difficile condizione, quindi, Davide Di Porto intende inoltre fare appello alla tv made in Italy ,per avere uno spazio che possa permettergli un riscatto economico, oltre che personale. Da qui, quindi, viene facile l’appello al Gf vip di Alfonso Signorini e gli altri format tv che arruolano “very important people”. “Nei reality vedo certi personaggi e mi viene da ridere. Se c’è spazio per loro dovrebbe esserci anche per me”, aggiunge.

La polemica in corso sul caso Davide Di Porto, aspirante volto Grande fratello vip

Tuttavia, in rete, l’intervento di Davide Di Porto scatena intanto tra le reazioni più disparate degli internauti, perlopiù critiche. A margine del servizio condiviso da Nuovo su Instagram, in particolare emergono i seguenti messaggi dai toni polemici, destinati all’aspirante volto Grande fratello vip: “Possibile che noi comuni mortali con stipendi da operai riusciamo a vivere e questi che fanno spettacolo ogni 2×4 c’è qualcuno caduto in miseria ?!?!? …. Nn prendono stipendi da operai e sono ben pagati … cadono in miseria perché li sperperano… non c’è altra spiegazione…. Quindi chi è causa del suo mal ….. Si rimbocchi le maniche e vada a cercarsi un lavoro, non sperando di andare a fare un reality …”. E ancora: “Invece di aspettare che lo. Chiamano x la tv…. Potrebbe lasciare curriculum nelle palestre visto che è un personal trainer”; “Il reddito di cittadinanza, non vi basta i soldi gratis e noi lavoriamo… voi a casa con i redditi è vi lamentate”.

