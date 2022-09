Ex Non è la Rai al Grande Fratello Vip 7?/ Con lei anche un famoso attore: il gossip…

Grande Fratello Vip 7: arriva un’ex ragazza di Non è la Rai?

Non si placano le indiscrezioni sul cast del Grande Fratello Vip 7. A lanciare l’ultima è il portale Pipol Tv secondo cui nella casa di Cinecittà che riaprirà i battenti lunedì 19 settembre, potrebbe esserci anche un’ex ragazza di Non è la Rai. Il nome, per il momento, resta top secret, ma le ipotesi sono diverse. A varcare la porta rossa potrebbero essere Ilaria Galassi, Cristina Quaranta o Pamela Petrarolo. Tre nomi amatissimi dal pubblico che ha seguito Non è la Rai. Tuttavia, tra i tre, quello su cui punta il popolo del web è Pamela Petrarolo.

Reduce dall’avventura vissuta all’Isola dei Famosi 2022, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Isa e Chia, pensando alla possibilità di partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini, ha dichiarato: “Chi lo sa… Mai dire mai. Durerà molto anche quest’anno. magari in corsa come l’Isola. Io sono qui che aspetto”.

Grande Fratello Vip 7: arriva un famoso attore?

Secondo l’indiscrezione riportata da Pipol Tv, inoltre, con l’ex ragazza di Non è la Rai, nella casa del Grande Fratello Vip 7, potrebbe arrivare anche un famoso attore. Per quest’ultimo, tuttavia, non ci sono ipotesi dal momento che nel cast del reality show potrebbe arrivare qualsiasi personaggio famoso. Per il momento, tuttavia, gli unici concorrenti ufficiali sono Giovanni Ciacci, confermato dallo stesso Signorini e Wilma Goich, annunciata da Tv Sorrisi e Canzoni.

Per scoprire, tuttavia, i nomi ufficiali di tutti i concorrenti basta davvero poco. Il cast della nuova edizione del padre di tutti i reality riuscirà a soddisfare i gusti del pubblico, sia di quello adulto che di quello più giovane?

