Exit poll e sondaggi Elezioni Europee 2019/ Risultati Italia: le proiezioni

ELEZIONI EUROPEE 2019: ITALIA, I PRIMI RISULTATI

In attesa dei primissimi exit poll e delle proiezioni sulle Elezioni Europee 2019, con tanto di percentuali che possano dare una prima indicazione sui risultati del voto in Italia, sono i sondaggi ad aver “preparato” il terreno di questo lungo e sfibrante confronto-scontro non solo tra maggioranza e opposizione ma tra le stesse due forze di Governo contrapposte in queste Elezioni d’Europa. Lega e M5s si sono fatte la guerra da soli, occupando di fatto l’intero arco politico di maggioranza e anche di opposizione su praticamente tutti i temi delle Europee e sulle ultime sfide di Governo “congelate” proprio per via del voto del 26 maggio 2019. La sfida interna tra Salvini e Di Maio si è poi aggiunta a livello europeo a quella ben più globale tra sovranisti ed europeisti, con il Movimento 5 Stelle che in particolare potrebbe aver “pagato dazio” non avendo espressamente un collocamento in nessuna delle due maxi fazioni contrapposte.

SONDAGGI INSTANT POLL (PARZIALE) DI SWG: LEGA AL 30%, PD SUPERA M5S

Nei primissimi instant poll raccolti in dato parziale fuori dalle urne per le Elezioni Europee, i sondaggi di Swg per La7-MaratonaMentana mostrano una forbice già piuttosto delineata per i principali partiti italiani: la Lega di Matteo Salvini si registra tra il 27 e il 30%, mentre il Pd farebbe leggermente meglio dei rivali di Luigi Di Maio, con il 22,5%-24,5% che sarebbe la forbice ottenuta dai dem dopo la giornata di voto in tutta Italia. Per il M5s invece il dato preoccupante vede un risultato tra il 21,3% e il 23,5%, un netto tracollo rispetto alle Politiche del 4 marzo e in “tenuta” rispetto alle Europee 2014, quando però Di Maio e Grillo non erano ancora al Governo. Forza Italia di Berlusconi chiuderebbe invece tra il 9 e l’11%, mentre Giorgia Meloni alleata degli Conservatori-Riformisti chiuderebbe tra il 5 e il 6% su scala nazionale.

EXIT POLL E PROIEZIONI: PIEPOLI “ECCO LA VERA MAGGIORANZA”

Nicola Piepoli ha le idee chiare sulle elezioni europee: non assisteremo a nessuna ondata sovranista. Il presidente e fondatore dell’omonimo istituto di sondaggi è convinto che l’Europa sarà sempre la stessa. «Socialisti, socialdemocratici, popolari a cui questa volta va aggiunto il gruppo politico del presidente francese Macron», ha indicato ai nostri microfoni. Loro «conquisteranno la maggioranza dei seggi facendo così tranquillamente un nuovo governo europeo», probabilmente allargato. La tanto temuta frammentazione del Parlamento europeo non è uno scenario credibile per Nicola Piepoli, anche in chiave nomina del nuovo Presidente della Commissione europea. «Nessun problema a trovarlo. La maggioranza vincitrice in un paio di giorni sceglierà il suo uomo dalle proprie fila». A proposito di campagna elettorale, invece, premia Matteo Salvini, che «ha condotto quella più esemplare, con l’intenzione di portare in Europa le battaglie che sta facendo in Italia». Ma questo non vuol dire che avrà successo. (agg di Paolo Vites e Silvana Palazzo)

EXIT POLL E SONDAGGI ELEZIONI EUROPEE 2019: FORBICE RIDOTTA M5S E LEGA?

Durante le ultime settimane di campagna elettorale per le Elezioni Europee 2019, sotto stretta egida delle legge sul silenzio elettorale (e sotto il controllo dell’Agcom) erano impossibili da pubblicare nuovi sondaggi elettorali che dessero il polso della situazione in Italia in vista del voto di domenica 26 maggio. Nelle redazioni, comprese la nostra ovviamente, arrivavano lo stesso dati ufficiali dei sondaggi nazionali commissionati dai partiti fino all’ultimo momento utile, con relative percentuali. Lo scorso 20 maggio – nel pieno caos del i sondaggi EMG (Masia) davano una forbice al quanto ridotta tra i due partiti di Governo: Lega al 28,7%, M5s poco staccato al 25,4%, mentre per il Pd e Forza Italia i dati erano in salita rispetto a quanto stimato prima del silenzio elettorale. Zingaretti al 22,1%, Berlusconi al 10% e una Giorgia Meloni ancora al 5%, il doppio di Bonino-Pizzarotti al 2,7%. Il 21 maggio invece, nel sondaggio compiuto da Euromedia-Ghisleri, le distanze venivano date già più staccate tra loro con Salvini al 30%, Di Maio al 22,4%, Pd confinato al 20% e Forza Italia al 10,4%: infine, Fratelli d’Italia era dato al 5,2% e +Europa-Italia in Comune dato addirittura al 4,1% su scala nazionale.

RISULTATI ELEZIONI EUROPEE 2019, PIEPOLI, “VITTORIA LEGA NON È SCONTATA”

Se Matteo Salvini è il politico che ha condotto la campagna elettorale per le europee più esemplare, la vittoria della Lega in Italia è tutt’altro che scontata per Nicola Piepoli. L’alleanza dei partiti europei di cui è leader non andrà oltre i 75 seggi per il sondaggista. E fa un discorso simile per il Movimento 5 Stelle, che difficilmente supererà i 50 seggi con il suo raggruppamento. Il Pd invece ha fatto di necessità virtù: ha condotto la campagna elettorale che poteva permettersi. «Quanti criticano Zingaretti non hanno capito che tipo di politico sia. Non è uomo di attacco, è uomo di difesa», ha spiegato Piepoli ai nostri microfoni. Una strategia sbagliata? Non per il sondaggista: «Sta riuscendo a tenere unito e in piedi un partito che quasi non esisteva più». Nettamente negativo è invece il giudizio su Silvio Berlusconi: «Alla sua età non si può più sperare di essere un uomo-simbolo come era, capace di cambiare i risultati elettorali solo scendendo in campo». Il rischio flop per Forza Italia è concreto secondo Piepoli: «La gente non lo segue più, porterà a casa al massimo un 9 per cento». (agg. di Paolo Vites e Silvana Palazzo)



© RIPRODUZIONE RISERVATA