Elezioni Europee 2019 diretta live estero/ I risultati in Francia, Germania: sondaggi

RISULTATI ELEZIONI EUROPEE 2019, LA SITUAZIONE IN GERMANIA

Se c’è un Paese cui l’Italia guarda consapevole che i suoi destini – e quelli di tutta Europa – sono in qualche modo legati, questa è certamente la Germania e i risultati che si verificheranno in questa tornata elettorale.. Le elezioni Europee 2019 che si svolgeranno oggi 26 maggio rappresentano anche l’ultimo appuntamento di Angela Merkel alla guida della CDU. La cancelliera ha già passato il testimone a AKK, acronimo ben più facile da ricordare di Annegret Kramp-Karrenbauer, eletta lo scorso dicembre nuovo segretario del partito che negli ultimi anni ha dettato l’agenda tedesca e dunque anche europea. La situazione, però, per gli europeisti non è così idilliaca neanche nella Germania locomotiva del Vecchio Continente. Il centrodestra formato dall’Unione cristiano democratica (CDU) e l’Unione cristiano sociale (CSU) correranno insieme ancora una volta ma dovranno tentare di invertire una tendenza che negli ultimi appuntamenti li ha visti in forte arretramento rispetto ai partiti populisti di estrema destra Alternative für Deutschland – alleato in Italia con Matteo Salvini – su tutti. Secondo gli ultimi sondaggi, in ogni caso Merkel e soci dovrebbero ottenere la maggioranza dei voti fermandosi poco al di sotto del 30%. Il secondo partito di Germania non dovrebbe più essere, come da tradizione, quello dei socialisti dello SPD, crollati al loro minimo storico intorno al 16%, ma i Verdi che hanno visto crescere il loro consenso fino al 19% oltre che per una certa autorevolezza sui temi ambientali per la loro coerenza in fatto di europeismo e integrazione.

RISULTATI ELEZIONI EUROPEE 2019, LA SITUAZIONE IN FRANCIA

In Francia la situazione politica in queste elezioni Europee 2019 del 26 maggio non è meno delicata. Emmanuel Macron si trova davanti ad una prova decisiva per la sua presidenza. Un tagliando che, alla luce del movimento dei gilet gialli, rappresenta quasi una prova del nove per capire cosa pensano i francesi del loro presidente. Secondo alcuni istituti di sondaggio, le Europee saranno l’occasione in cui Marine Le Pen coronerà il sogno di diventare il primo partito francese. Il suo Rassemblement National, figlio del Front National fondato dal papà Jean-Marie, viene dato tra il 22 e il 22,5%, ovvero la stessa percentuale di cui viene accreditato La Republique en Marche! di Emmanuel Macron. Una differenza minima, all’interno del margine d’errore, che dunque non consente di dire chi piazzerà il colpo di reni decisivo sotto lo striscione del traguardo. Gli altri partiti? Quello di centrodestra tradizionale, “Les Republicains”, dopo gli scandali che hanno travolto Fillon è ancora alla ricerca di un condottiero capace di trascinare il suo schieramento sopra le secche del 13-14%. Per quanto riguarda la sinistra, Jean-Luc Mélenchon è ormai riuscito ad intestarsi il ruolo di guida di quella parte, dal momento che il suo partito viene dato ad una percentuale compresa tra l’8 e il 9,5% mentre il Partito Socialista dopo l’esperienza Hollande all’Eliseo rischia l’estinzione: la soglia di sbarramento per eleggere uno dei 74 eurodeputati è al 5% mentre il centrosinistra francese viene dato dai sondaggi tra il 4,5 e il 6%.

RISULTATI ELEZIONI EUROPEE 2019, LA SITUAZIONE IN SPAGNA

Sarà la Spagna nello spoglio delle Elezioni Europee 2019 di questa sera l’unico Paese membro capace di sopravvivere all’ondata euroscettica? Secondo gli ultimi sondaggi prima del voto gli iberici rischiano di essere una delle poche “penisole felici” europeiste. Il favorito di questa consultazione, Pedro Sanchez, dovrebbe ripetere il successo delle elezioni politiche dello scorso 28 aprile riuscendo a raggiungere con il suo PSOE il 30% e ad eleggere dunque 17 deputati. In seconda posizione, i conservatori del Partito Popolare post-Rajoy dovrebbero tenere botta e attestarsi intorno al 19%, eleggendo a Strasburgo 10 propri rappresentanti. Terzo gradino del podio per Ciudadanos, la formazione centrista guidata da Rivera che potrebbe rendersi protagonista di un vero e proprio exploit approfittando dei molti nostalgici del Partito Popolare che vedono nel partito dei “cittadini” una possibile nuova casa politica. Da monitorare anche il risultato che riuscirà ad ottenere Pablo Iglesias: “Podemos”, dopo le Elezioni Europee, è infatti intenzionato a formare un governo di centrosinistra proprio con il centrosinistra di Sanchez. Ma i suoi elettori sono d’accordo? Occhio poi a Vox, il partito nazionalista di estrema destra euroscettico che potrebbe realizzare un boom di consensi entrando per la prima volta nell’Europarlamento forte del suo 7,5% che gli garantirebbe 2 parlamentari.

ELEZIONI EUROPEE 2019, I RISULTATI DI UNGHERIA E POLONIA

Per diversi motivi l’andamento delle elezioni europee 2019 in Ungheria e Polonia rappresenta un forte motivo d’interesse per la politica e italiana ma in generale per tutta l’Unione Europea. Intanto sarà importante capire la proporzione del successo – sulla carta scontato – di Viktor Orban. Il suo Fidesz per il momento ha giocato a carte coperte sulle sue future alleanze: l’intenzione è quello di capire che tipo di risultati otterranno i partiti euroscettici e poi di valutare se la possibilità di restare all’interno del Partito Popolare Europeo dopo la sospensione dei mesi scorsi sussiste o se invece un’alleanza con Salvini è fattibile al netto della presenza sgradita ad Orban di Marine Le Pen. Destino simile in Polonia per il partito Diritto e Giustizia (PiS) di Jarosław Kaczyński. Secondo gli ultimi sondaggi, il PiS dovrebbe aggiudicarsi circa 22 seggi per l’Alleanza dei Conservatori e Riformisti in Europa (ECR/ACRE), escludendo che si formi un nuovo gruppo euroscettico più grande. Questo schieramento è molto corteggiato da Salvini e potrebbe far parte del nuovo fronte con lo stesso Orban. Voti e strategie politiche si intrecciano, al punto che bisognerà attendere prima l’esito del voto per capire da che parte vogliono andare i partiti in Europa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA