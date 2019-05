Sondaggi Elezioni Europee 2019/ Proiezioni Parlamento Ue: sfida sovranisti-europeisti

SONDAGGI ELEZIONI EUROPEE 2019: EUROPE ELECTS, LA PROIEZIONE DEI SEGGI

Giornata di silenzio elettorale quella che di fatto anticipa le Elezioni Europee 2019 in scenda da domani in tutti i Paesi Ue, Italia compresa e Olanda-Irlanda-Uk-Repubblica Ceca escluse avendo già votato nei giorni scorsi: i sondaggi nel nostro Paese sono vietati per la legge sul silenzio elettorale mentre negli altri Paesi non vi sono restrizioni particolari. Questo ci consente di osservare una panoramica sulle due principali nazioni che assieme all’Italia determineranno il peso maggiore – sia di numeri ma sia soprattutto politico – nel prossimo Europarlamento, Francia e Germania: non solo, utilizzando un’analisi di Europe Elects possiamo anche cominciare a ragionare nei termini dei seggi in palio con la sfida vivissima e decisiva tra gruppi europeisti e nuovi “sovranisti-populisti”, sulla quale si deciderà poi anche la nomina del Presidente della Commissione Europea. Secondo le stime e le proiezioni fatte da Europe Elects il Ppe è dato in discesa da 221 seggi del 2014 ai possibili 173 attuali; Pse cala fino a 152 e anche i conservatori di Ecr (dove fa parte FdI di Giorgia Meloni) scenderebbero 59 dai 70 di 5 anni fa. Boom invece per l’Enf (Lega e Le Pen) che potrebbero balzare dai 37 a 82 seggi addirittura; i Verdi si confermerebbero sui 50 seggi mentre è l’Alde (con Macron) l’altro gruppo europeo che potrebbe fare il balzo in questo Elezioni con 109 seggi a dispetto dei 67 del 2014.

MEDIA SONDAGGI FRANCIA: SFIDA MACRON-LE PEN

In Francia si gioca forse la partita più “iconica” dell’intera contesa per le Elezioni Europee 2019: lo scontro sovranisti-europeisti dai nostri cugini transalpini potrebbe rappresentare la vera e decisiva sfida cruciale di tutta l’Europa, da un lato il Rassemblement National di Marine Le Pen (alleata n.1 della Lega di Salvini) e dall’altro il Presidente Emmanuel Macron di LREM alleato di +Europa e in generale di Alde nel nuovo Parlamento Ue. Secondo la media sondaggi Europee 2019 promossa da Ifop-Fiducial per Paris-Match, CNews e Sud Radio hanno mostrato un nuovo sorpasso del partito di Marine Le Pen sull’acerrimo rivale Emmanuel Macron. Un exploit storico» ha commentato la leader ex Front National vedendo la sua “creatura” Rassemblement National svettare al 23,5% dei consensi sopra l’En Marche del Presidente francese al 22,5%. Assai lontano i Repubblicani guidati da Francois-Xavier Bellamy al 14% e la Sinistra di Melenchon sotto il 10%.

SONDAGGI INSA PER GERMANIA: MERKEL VS VERDI

Concludiamo la panoramica dei sondaggi nei principali Paesi Ue presenti alle Elezioni Europee 2019 con la nazione forse più importante, sia per il peso dei seggi conquistabili (99) che per la centralità politica ed economica della “locomotiva d’Europa”: in Germania secondo i sondaggi dello scorso 14 maggio di Insa-Deutchland la Cdu di Angela Merkel svetterebbe ancora come primo partito e si gioca anche con la Lega probabilmente la palma di primo partito per rappresentanza nel nuovo Europarlamento. Con il 28,5% la Cancelliera punta ancora alla vittoria, ma la concorrenza è comunque “stretta” con i Verdi in aumento ancora verso il 19% dei consensi, seguono la Spd in caduta al 16% e l’Afd alleato di Salvini in ascesa al 14%. Linke-sinistra al 9% e FdP-liberali al 9,5% sono le altre due forse degne di nota in corsa per il Parlamento di Strasburgo. A differenza di quando si vota per il Bundestag, alle Europee in Germania non è prevista alcuna soglia di sbarramento: sarà quindi perfetta occasione per i partiti minori di eleggere qualche rappresentanti e affacciarsi nel panorama Ue.



