Exit poll Parma, sondaggi Elezioni Comunali 2022/ Diretta risultati e come si vota

ELEZIONI COMUNALI PARMA 2022, DIRETTA VERSO GLI EXIT POLL

Al via le Elezioni Comunali 2022 a Parma e negli altri 974 Comuni al voto in questo unico Election Day con i 5 Referendum popolari sulla Giustizia: urne aperte dalle ore 7 con la lunga diretta delle votazioni che terminerà stasera alle ore 23, con i primi exit poll che già daranno indicazioni importanti sui risultati definitivi in arrivo solo domani.

ELEZIONI COMUNALI 2022/ Diretta risultati Amministrative: caos seggi a Palermo

A Parma e in altre 5 città sono previsti già per questa sera a chiusura dei seggi gli exit poll indicativi sulle analisi delle interviste avvenute fuori dal seggio elettorale a campione: per avere però i risultati, dati reali e proiezioni occorrerà attendere la giornata di domani lunedì 13 giugno. Lo spoglio delle Elezioni Comunali 2022 comincerà infatti alle ore 14 per permettere prima lo scrutinio più agile dei 5 Referendum abrogativi. Dopo la chiusura dei seggi verranno dati gli exit poll delle Elezioni comunali di Parma. Previste in giornata tre “finestre” con i dati sull’affluenza alle urne per le Amministrative 2022: alle ore 12, alle 19 e alle 23, appena chiuderanno i seggi.

REFERENDUM GIUSTIZIA OGGI 12 GIUGNO 2022/ Diretta risultati, quesiti, quorum: si vota

CANDIDATI E SONDAGGI ELEZIONI GENOVA 2022: SFIDA VIGNALI-GUERRA

Sono in tutto 10 i candidati sindaco per le Elezioni Comunali Parma 2022: in 10 per l’eredità decennale di Federico Pizzarotti, sindaco ex M5s per due giunte consecutive. Con il Movimento 5Stelle che tra l’altro non è neanche presente nelle liste dei candidati presentate, ecco una breve panoramica dei candidati che ambiscono alla vittoria delle Amministrative 12 giugno.

Candidato per il Centrosinistra a Parma è Michele Guerra, assessore alla Cultura uscente: con lui le liste di Pd, Effetto Parma, Parma Coraggiosa, Onda, Cantiere Riformista. A sfidarlo direttamente in quella che si appresta ad essere una sfida tra Csx e Cdx, è il candidato Pietro Vignali, già sindaco di Parma in passato: Lega e Forza Italia hanno optato per lui, mentre Fratelli d’Italia ha preferito corsa separata con l’altro candidato sindaco Priamo Bocchi attuale responsabile provinciale Enti locali del partito.

Referendum giustizia, Quesito 1: scheda rossa/ Abolizione Decreto Severino: il testo

Azione-Calenda appoggia invece la lista civica Civiltà Parmigiana per il candidato sindaco Dario Costi, mentre il candidato del Movimento 3V (no vax) è il 45enne ingegnere Luca Galardi. Candidato civico alle Comunali di Parma è anche Marco Adorni con la lista L’altra Parma e la lista di Vittorio Sgarbi, “Io Apro Rinascimento”; per la sinistra antagonista di Potere al Popolo, Partito Comunista Italiano e Rifondazione il candidato è Andrea Bui, mentre Giampaolo Lavagetto si presenta con la lista in quota Centrodestra Per Parma 2032.

Il candidato di Europa Verde è invece Enrico Ottolini mentre con la lista “Noi siamo davvero” si candida a sindaco di Parma anche Gaetano Vilnò. Per quanto riguarda la situazione pre-elettorale, i sondaggi pubblicati prima del silenzio di inizio giugno davanti in Parma una situazione di leggero vantaggio per il candidato “erede” di Pizzarotti alla guida della coalizione di Centrosinistra: secondo i sondaggi Noto di fine maggio sulle Comunali di Parma, Michele Guerra era dato al 41%, mentre l’ex sindaco in quota Centrodestra Pietro Vignali non andrebbe oltre il 36% al primo turno. Più staccati gli altri candidati con Dario Costi (Civiche) all’8% che batte sul filo del rasoio Priamo Bocchi (FdI) al 7%: indecisi prima del silenzio elettorale erano ancora il 23% degli aventi diritto di voto.

EXIT POLL PARMA, COME SI VOTA ALLE ELEZIONI COMUNALI 2022

In merito a come si vota tanto a Parma quanto in tutti gli altri comuni sopra i 15mila abitanti per le Elezioni Comunali 2022 vede ancora le medesime regole presenti già prima della pandemia da Covid-19: il sistema elettorale prevede un primo turno dove il candidato che prende il 50% più uno dei voti viene eletto direttamente sindaco.

Nel caso ciò non avvenga, occorre fare ricorso al ballottaggio tra due settimane già fissato per domenica 26 giugno con i primi due candidati che hanno preso più voti al primo turno delle Elezioni Amministrative: la scheda elettorale per le Comunali a Parma è di colore azzurro e si potrà porre una X sul nome del sindaco, sulla lista, sulla lista e il sindaco ad essa collegata, su un candidato sindaco e una lista non collegata (voto disgiunto è dunque permesso). Se l’elettore esprime due preferenze per il consigliere comunale, queste devono essere date a candidati di sesso diverso pena l’annullamento della seconda preferenza. La scheda per le Elezioni Municipali è invece di colore rosa: ammesso il voto disgiunto e la doppia preferenza ai candidati consiglieri municipali. Oltre alle Elezioni Comunali 2022 a Parma nella giornata del 12 giugno è previsto anche il voto dei 5 Referendum sulla Giustizia (colori rosso, arancione, giallo, grigio e verde): trattandosi di Referendum abrogativo chi vuole mantenere le norme in vigore deve rispondere NO, chi le vuole eliminare deve rispondere SÌ.

© RIPRODUZIONE RISERVATA