Exit poll Verona, sondaggi Elezioni Comunali 2022/ Diretta risultati e come si vota

ELEZIONI COMUNALI VERONA 2022, DIRETTA VERSO GLI EXIT POLL

Scattano oggi le Elezioni Comunali Verona 2022, così come negli altri 974 Comuni al voto in questo Election Day del 12 giugno 2022: Amministrative da un lato e 5 Referendum popolari sulla Giustizia, dall’altro.

Le urne sono aperte dalle ore 7 con la lunga diretta delle votazioni che terminerà alle ore 23, con già i primi exit poll che anticiperanno i risultati definitivi in arrivo domani. A Verona e in altre 5 città (Parma, Palermo, Genova, Catanzaro, L’Aquila) sono previsti già per questa sera a chiusura dei seggi gli exit poll indicativi sulle analisi delle interviste avvenute fuori dal seggio elettorale a campione: per avere però risultati, dati reali e proiezioni occorrerà attendere la giornata di domani lunedì 13 giugno. Lo spoglio delle Elezioni Comunali 2022 comincerà infatti alle ore 14 per permettere prima lo scrutinio più agile dei 5 Referendum abrogativi. Previste in giornata tre “finestre” con i dati sull’affluenza alle urne per le Amministrative Verona 2022: alle ore 12, alle 19 e alle 23, appena chiuderanno i seggi.

CANDIDATI VERONA E SONDAGGI ELEZIONI COMUNALI 2022: SFIDA TOMMASI-TOSI-SBOARINA

Sono 6 i candidati sindaco per le Elezioni Comunali Verona 2022, una delle sfide forse più imprevedibili di tutta questa tornata di Amministrative: sono infatti tre i candidati che ambiscono, secondo i sondaggi emersi prima del silenzio elettorale, ad ottenere la vittoria se non al primo turno quantomeno al ballottaggio.

Partiamo dal sindaco uscente Federico Sboarina, trionfatore alle Comunali 2017 ma oggi con l’handicap di una coalizione che ha perso un pezzo importante come Forza Italia: con lui Lega, FdI, Noi con l’Italia, Cambiamo, Sboarina sindaco, Verona al Centro. La seconda “gamba” del Centrodestra veronese ha invece scelto l’ex sindaco leghista Flavio Tosi, appoggiato dalle liste di Forza Italia, Michele Croce Prima Verona, Ama Verona, Fare!, Tosi c’è, Csu Tosi, Movimento Difesa Sociale, Pensionati Veneti.

Candidato invece del Centrosinistra è l’ex campione della Roma Damiano Tommasi, con un recente passato di politica in Federcalcio: con lui le liste Pd, M5s, Tommasi Sindaco, Azione, Traguardi, Sinistra Ecologica Comune, Europa Verde. Anna Sautto è la candidata sindaco per il Movimento 3V (No vax), mentre Paola Barulla è la candidata di Costituzione Verona: da ultimo, Alberto Zelger è il candidato sindaco per Il Popolo della Famiglia, Verona per la Libertà, Zelger sindaco.

In attesa dei primi exit poll questa sera per avere un’indicazione già importante sui risultati delle elezioni Comunali di Verona in arrivo domani, resta molto particolare la situazione vista prima del silenzio elettorale sotto il fronte dei sondaggi: se infatti per Demetra il vantaggio per il ballottaggio ce lo hanno Tommasi e Tosi, per i sondaggi BiDiMedia è invece Sboarina ad avere i favori del pronostico. Nei sondaggi Demetra del 27 maggio sulle Elezioni Comunali di Verona questa era la situazione a pochi giorni dal voto: Damiano Tommasi (CSX) con il 37,2%, Tosi con il 31,9% e Sboarina solo terzo con 28,8%; di contro, i sondaggi BiDiMedia svolti dal 10 al 12 maggio scorsi vedevano Sboarina al 42,8% davanti a Tommasi con il 35,1%, Tosi terzo e fuori dal ballottaggio con il 20,3%.

ELEZIONI VERONA, COME SI VOTA ALLE COMUNALI 2022

Dal chi al come si vota a Verona per le Elezioni Comunali 2022: le regole in realtà sono sostanzialmente le stesse di tutte le ultime tornate elettorali per le Amministrative. Verona, come in tutti gli altri Comuni sopra i 15mila abitanti, ha un sistema elettorale che prevede un primo turno dove il candidato che prende il 50% più uno dei voti viene eletto direttamente sindaco.

Se ciò non avvenisse – e la situazione scaligera dovesse portare proprio a questo secondo scenario – occorrerà fare ricorso al ballottaggio tra due settimane già fissato per domenica 26 giugno con i primi due candidati che hanno preso più voti al primo turno delle Elezioni Amministrative. La scheda elettorale per le Comunali 2022 a Verona è di colore azzurro si potrà porre una X sul nome del sindaco, sulla lista, sulla lista e il sindaco ad essa collegata, su un candidato sindaco e una lista non collegata (voto disgiunto è dunque permesso). Se l’elettore esprime due preferenze per il consigliere comunale, queste devono essere date a candidati di sesso diverso pena l’annullamento della seconda preferenza. La scheda per le Elezioni Municipali presente ai seggi è invece di colore rosa: ammesso il voto disgiunto e la doppia preferenza ai candidati consiglieri municipali. Oltre alle Elezioni Comunali 2022 a Parma nella giornata del 12 giugno è previsto anche il voto dei 5 Referendum sulla Giustizia (colori rosso, arancione, giallo, grigio e verde): trattandosi di Referendum abrogativo chi vuole mantenere le norme in vigore deve rispondere NO, chi le vuole eliminare deve rispondere SÌ.

