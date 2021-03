EXTRALISCIO RICORDANO RAOUL CASADEI/ “Fondamentale”, e su Sanremo “Amadeus ci ha…”

Ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, gli Extraliscio ricordano Raoul Casadei con un pensiero d’affetto e stima. Poi l’attenzione si sposta sull’avventura al Festival di Sanremo, un successone per la band che è riuscita a portare a compimento un vero e proprio progetto: “Siamo felici e contenti perché avevamo un obiettivo: riaccendere le luci della balera per quei tre minuti a sera. – ha ammesso la band, per poi aggiungere – Siamo riusciti a farlo e anche Amadeus è stato felice perché abbiamo regalato al pubblico quella spensieratezza.” Un obiettivo quindi pienamente raggiunto: la loro esibizione a Sanremo, d’altronde, è stata una delle più apprezzate della kermesse canora. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Daniela Poggi/ "Ho trascorso una notte in carcere. Avance? Una volta sputai..."

Gli Extraliscio, chi sono

Gli Extraliscio, come tanti altri grandi artisti italiani, piangono la morte di Raoul Casadei, il “Re del liscio”. Il gruppo, formato da Mirco Mariani, Moreno Conficconi e Mauro Ferrara, è nato nel 2014. Mirco e Moreno si sono incontrati grazie a Riccarda Casadei, figlia di Secondo Casadei (zio di Raoul) titolare delle edizioni musicali Casadei Sonora. I tre musicisti, che quest’anno hanno portato il liscio sul palco del Festival di Sanremo, hanno ricordato Raoul Casadei sui i loro canali social. “Se ne è andato Raoul Casadei con cui ho condiviso 25 anni di avventure musicali. È stato un pezzo fondamentale della mia vita e della musica italiana”, ha scritto Mauro Ferrara, pubblicando una foto insieme a Casadei. Mirco Mariani, invece, ha condiviso il suo omaggio a “Ciao Mare”, celebre brano di Raoul Casadei, ai tempi di “Saluti da Saturno”: “Raoul mi lasciò un bellissimo commento e compare alla fine del video”, ha scritto il cantante.

Maurizio Ferrini/ Le relazioni con Carla Urban e Sara Guglielmi, gli studi con Bruno Munari e la fede

Moreno Il Biondo degli Extraliscio ricorda Raoul Casadei

Molto più lungo il ricordo di Moreno “Il Biondo” Conficconi: “Io e Raoul che guardiamo il mare, è uno dei ricordi più intensi che ho, una cosa che quasi giornalmente facevamo quando commentavamo, il giorno dopo, lo spettacolo della sera precedente”, ha scritto il musicista su Instagram. Moreno Il Biondo ha poi ricordato il lungo periodo passato al fianco di Raoul Casadei, nella sua Orchestra: “Ho passato 10 anni, dal ’90 al 2000 al suo fianco, ero la sua voce, la voce che raccontava la Romagna. Le nostre famiglie hanno vissuto momenti bellissimi, ricordo la Vigilia di Natale con l’attesa della mezzanotte, con l’immancabile Baccalà”. Moreno ha fatto parte dell’Orchestra Casadei, di cui era leader indiscusso in assenza del Re del liscio, fino al “passaggio del testimone” di Raoul con il figlio Mirko Casadei, nel 2001. “Poi le nostre strade artistiche hanno avuto percorsi diversi ma capitava che ci si incontrasse per le strade di Gatteo mare, poche parole ma sempre cariche di rispetto e riconoscenza. Stare al suo fianco è stato un onore e un privilegio”, ha concluso Moreno, porgendo le sue condoglianze alla Moglie Pina, ai figli Carolina, Mirna e Mirko.

LEGGI ANCHE:

Maurizio Ferrini, declino e depressione/ "Passato da serate a 300 euro a l'elemosina"

© RIPRODUZIONE RISERVATA