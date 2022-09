Eyes Wide Shut/ Su Italia 1 il film con Tom Cruise e Nicole Kidman

Eyes Wide Shut, film di Italia 1 diretto da Stanley Kubrick

Eyes Wide Shut va in onda oggi, 13 settembre 2022, su Italia 1 a partire dalle ore 23.45. Il film è stato l’ultimo girato dal grandissimo regista Stanley Kubrick. La trama si ispira al romanzo breve di Arthur Schnitzler il cui titolo è “Doppio sogno”.

Il cast è veramente eccellente, tra i protagonisti ci sono Sydney Pollack, Nicole Kidman, Marie Richardson e il bravissimo Tom Cruise. Nicole Kidman ha lavorato spesso con Tom Cruise, i due sono stati una coppia anche nella vita e in questo film i due hanno lavorato per l’ultima volta insieme.

Eyes Wide Shut, la trama del film

Leggiamo la trama di Eyes Wide Shut. La serata organizzata da Victor Ziegler (Sydney Pollack) poco prima di Natale segna definitivamente la fine del matrimonio tra i coniugi Harford, Bill e Alice, già in crisi da tempo. Durante la festa Bill si allontana per portare soccorso ad una giovane in overdose; nello stesso tempo Alice, contrariata dall’assenza prolungata del marito, deve vedersela con le continue avances di un invitato molto attraente. Il giorno seguente i due coniugi litigano di brutto, durante il litigio Bill svela di non essere sicuro della fedeltà di lei, Alice dal canto suo rivela al marito di aver provato il desiderio di tradirlo con un bell’ufficiale di Marina. Turbato dalla confessione di Alice, Bill gira senza meta per le vie di New York e viene accalappiato da una donna di nome Domina, prostituta per mestiere ma l’uomo non si lascia tentare. Più tardi Bill va ad assistere allo spettacolo musicale del suo amico pianista e scopre che questi è stato invitato a partecipare ad un’orgia.

Mosso dalla curiosità per un evento così particolare, Bill si fa dire dall’amico il luogo del convito ma per potervi partecipare deve escogitare un modo per tenere nascosto il suo vero nome. Essendo a conoscenza del tema della festa, Bill si procura un costume nella bottega molto fornita di mister Milich e va alla villa dove si svolgerà la serata particolare. Tutto è stranamente perfetto, a Bill sembra di vivere un sogno, assiste ad una serie di riti mai visti prima e persone con una maschera sul volto che hanno rapporti sessuali.

A fine serata resta soltanto un grande senso di inquietudine; una volta rientrato a casa, Alice gli racconta un sogno assurdo. L’uomo si sente ancora più turbato; per trovare un pò di conforto va a cercare Domino ma la coinquilina della prostituta gli dà una notizia che mai avrebbe immaginato di sentire. Nel frattempo nessuno sa dove è finito Nick, l’amico pianista, costretto con la forza a lasciare l’albergo in cui alloggiava da qualche tempo mentre Bill ha la sensazione di essere seguito. Quando rientra di nuovo in casa Bill vede sul letto della moglie una maschera simile a quelle che aveva visto alla festa. L’uomo è pervaso da un senso di sgomento mai provato prima.

