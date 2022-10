Ezio Denti vs legale Ilary Blasi dopo diffida/ “Ho smentito subito, lui dopo un mese”

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a riempire le pagine di giornali e i palinsesti televisivi tra retroscena e nuovi particolari. Alcuni presunti, come quello che riguarda il presunto coinvolgimento dell’investigatore privato Ezio Denti, con tanto di cimici e gps nella macchina di Totti. Sulla vicenda è intervenuto lo stesso criminologo, che ha smentito l’intervista a lui attribuita, ma anche replicato al legale di Ilary Blasi, che lo ha diffidato. Denti, però, ha deciso di rompere il silenzio e di fare definitiva chiarezza sulla vicenda con un comunicato.

“Tengo a precisare che ho provveduto a smentire prontamente le illazioni circa il mio presunto coinvolgimento nella vicenda Francesco Totti-Ilary Blasi, rilasciando una dichiarazione a mezzo Adnkronos, già in data 19 settembre 2022, qualche ora dopo la divulgazione delle prime notizie a riguardo, pubblicate da numerose testate giornalistiche“, ha esordito Ezio Denti. Ma il criminologo ha precisato anche di non avere puntualmente contezza degli articoli e delle notizie che circolano al suo riguardo, essendo “impegnatissimo con il lavoro“. Di conseguenza, non ha il tempo materiale per smentire ogni volta le notizie false che lo riguardano.

Ezio Denti su Ilary-Totti: “Legale di Blasi poteva smentire subito”

“Se avessi bisogno di pubblicità, proprio come qualcuno ha insinuato, allora sì che lo farei, cavalcando l’onda, ma non è un modus operandi che appartiene alla mia professionalità“, ha precisato Ezio Denti. L’investigatore privato e criminologo ha citato anche il legale di Ilary Blasi, che lo ha diffidato: “Perché l’Avvocato Simeone che, fino a venerdì 13 ottobre, non ha mai smentito articolo alcuno, nonostante sino ad ora, ne siano usciti a bizzeffe e di ogni tipologia, ha deciso di intervenire solo adesso, dopo più di un mese?“. Denti ci ha tenuto anche a precisare che “un caso di corna, seppur eccellente visto che coinvolge Francesco Totti e Ilary Blasi, è per me inezia, un lavoro dozzinale e poco importante; inoltre, non me ne sarei mai vantato!“.

Ezio Denti, oltre ad essere investigatore privato, è pure criminologo. Ad esempio, ha ricoperto il ruolo di consulente di alcune procure, inoltre si è occupato di alcuni dei maggiori casi di cronaca nera in Italia degli ultimi decenni, dall’omicidio Yara Gambirasio ai casi di Melania Rea, Trifone Ragone e Teresa Costanza, Chiara Poggi, Ismaele Lulli e Carlo Mura. Attualmente invece si occupa dell’omicidio di Gigi Bici.











