Chi è la nuova velina di Striscia La Notizia? Si chiama Nausica Marasca e oggi giovedì 30 gennaio 2025 è stata incoronata come la ragazza che ballerà a fianco della velina mora Beatrice Coari. Quando Ezio Greggio e Enzo Iacchetti hanno fatto il suo nome come vincitrice, la ragazza ha iniziato a tremare ma ha accolto questa vincita con un grande sorriso. “A chi dedichi questa vittoria?” hanno chiesto i conduttori.

Lei ha risposto in modo molto dolce: “Dedico la mia vittoria alla mia famiglia qui e a quella che ormai mi guarda da lassù“. Originaria di Campobasso, Nausica Marasca ha solo 21 anni ed è stata la prescelta tra altre tredici candidate. Tutte le ragazze hanno svolto una specie di concorso durante il programma di Antonio Ricci, mostrando le qualità che maggiormente le contraddistinguono. “La vittoria è stata davvero emozionante, ma ero serena perché sapevo che, in ogni caso, sarebbe rimasta un’esperienza unica” ha detto appena dopo aver scoperto di essere la nuova velina bionda di Striscia La Notizia.

Nausica Marasca, le prime parole dopo la vittoria a Striscia La Notizia

“Le gambe tremavano come sempre“, ha continuato, dicendo di avere sempre avuto il cuore speranzoso sin dall’inizio. Nausica Marasca ha poi svelato di averci messo un po’ per realizzare di essere stata scelta come la nuova velina bionda di Striscia La Notizia, e che adesso non vede l’ora di iniziare questa splendida avventura e di far parte di questa famiglia. Come dicevamo, Nausica Marasca è giovanissima e ha 21 anni. Si è diplomata da poco al liceo Socio-Psico-Pedagogico e tra le sue passioni ci sono il cinema, lo spettacolo e la musica.

Nausica Marasca, velina bionda di Striscia La Notizia, ha fatto per tanti anni la scout, esperienza che le ha insegnato a stare a contatto nella natura e che le ha fatto capire l’importanza dello spirito di comunità. Tra i suoi interessi ci sono anche la psicologia e legge spesso libri di crescita personale. Non solo, la velina ha tantissime passioni! Una fra queste, il karate, che le ha insegnato la disciplina e l’eleganza. Insomma, ora non ci resta che aspettare di vedere come la bellissima e talentuosa Nausica Marasca se la caverà nelle prossime puntate, dato che sarà lei a ricoprire il tanto ambito ruolo di velina bionda nel programma satirico più famoso della televisione italiana.