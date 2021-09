Ezio Greggio e Romina Pierdomenico/ “Siamo felici. Per ora niente nozze e figli”

La storia d’amore tra Ezio Greggio e Romina Pierdomenico procede a gonfie vele. La coppia è sempre più unita e innamorata anche se non ama condividere i momenti privati sui social. Lontani dalle luci dei riflettori, Romina ed Ezio Greggio hanno trascorso insieme le vacanze. In particolare, la coppia è reduce da un periodo trascorso Saint Tropez dove ha festeggiato il terzo anniversario di fidanzamento. Oltre a ritagliarsi del tempo per stare da soli, hanno anche trascorso del tempo in famiglia.

Quella tra Romina Pierdomenico ed Ezio Greggio è una storia importante nata esattamente il 4 luglio di tre anni fa. Tra baci e abbracci, la coppia ha festeggiato con gli affetti più stretti l’importante traguardo. Con mille progetti professionali, i due hanno anche in cantiere il matrimonio?

Romina Pierdomenico ed Ezio Greggio, amore a gonfie vele

Immortalati durante le vacanze dal settimanale Chi, Ezio Greggio e Romina Pierdomenico, per il momento, non hanno tra i progetti quello di sposarsi e avere dei figli. “Sono passati già tre anni e stiamo bene insieme. Non badiamo a nulla se non a noi. Siamo felici così. Per il momento non abbiamo previsto nozze e figli”, fa sapere Romina come si legge nel numero in edicola dal 1° settembre del magazine diretto da Alfonso Signorini.

Progetti, invece, che hanno per le rispettive carriere. “Io parteciperò ad una puntata di Scherzi a parte di Enrico Parpi; Ezio ha mille progetti, uno ne pensa, cento ne realizza”, dice ancora la Pierdomenico. Greggio, in particolare, come fa sapere Chi, ha due progetti importanti: uno televisivo e uno cinematografico. Tante cose bollono in pentola, dunque, per la bellissima coppia.

