Nuovo fidanzato per Romina Pierdomenico dopo la rottura con Ezio Greggio?

Romina Pierdomenico, speaker radiofonica di Radio 105 nota anche per essere l’ex compagna di Ezio Greggio, avrebbe un nuovo fidanzato. A confermarlo è stata proprio lei in un’intervista rilasciata al settimanale Gente dove, tra le varie dichiarazioni su progetti lavorativi, ha ammesso anche di avere un flirt in atto. “Sto frequentando qualcuno”, ha spiegato Romina, senza tuttavia sbilanciarsi sull’identità del presunto nuovo fidanzato: “Preferisco non parlare troppo per scaramanzia. L’estate porterà consiglio e se son rose…”, ha precisato la speaker.

Prima di questa nuova fiamma, Romina Pierdomenico ha avuto una lunga relazione con Ezio Greggio, attore e volto storico di Striscia La Notizia. I due si sono lasciati lo scorso anno, dopo settimane di voci che li volevano in crisi. Da allora non c’è stato alcun ritorno di fiamma, anzi, oggi Romina è felice accanto ad un altro uomo.

Nel corso dell’intervista, Romina Pierdomenico ha parlato anche del rapporto con il suo corpo e come ha influito nella sua carriera, raccontando: “Ero alta, magra e timidissima. Giocavo in un squadra femminile di calcio e badavo poco all’aspetto fisico, ero più un maschiaccio che una ragazza vanitosa. Ma su quell’isola magica ho cambiato la percezione di me stessa. Chiunque incontrassi mi diceva che dovevo tentare i concorsi di bellezza, che mi dovevo iscrivere. Avevo capito di possedere un dono e lo dovevo sfruttare.”

Quindi ha deciso di fare il passo che molti le consigliavano di fare: “Mi sono convinta e ho provato: nel 2012 ho partecipato a Miss Italia e mi sono classificata al secondo posto. Da lì è iniziato un nuovo capitolo della mia vita, tra moda e spettacolo. Un sogno per me! I miei erano felici, però preoccupati: sono stata brava a fare capire loro che sapevo gestire la situazione, che era tutto sotto controllo.”