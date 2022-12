Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti/ “Senza Striscia? Ci saremmo incontrati comunque e…”

EZIO GREGGIO ED ENZO IACCHETTI RITORNANO A “VERISSIMO”

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti tornano questo pomeriggio negli studi di “Verissimo”, salotto televisivo dove sono oramai di casa: infatti una delle coppie di conduttori più famose e iconiche del piccolo schermo saranno nuovamente ospiti della padrona di casa, Silvia Toffanin, per raccontarsi in vista di un altro ritorno, questa volta però nelle postazioni che per loro sono più congeniali ovvero quelle di “Striscia la Notizia”. Infatti dal prossimo 12 dicembre Greggio e Iacchetti, il duo di conduttori più longevo del programma in onda su Canale 5, torneranno al timone del tg satirico di Mediaset e dietro quel bancone che li vede in onda da quasi trent’anni.

Ma qual è il segreto del successo oltre che dell’irresistibile chimica tra il 68enne conduttore televisivo e cabarettista originario di Cossato e il fresco 70enne di Castelleone, suo sodale? Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che pure vantano carriere molto importanti e con diverse esperienze pure sul grande schermo e a teatro, hanno dato vita a questo sodalizio artistico nel lontano 1994 e a oggi vantano assieme qualcosa come 27 edizioni di “Striscia la Notizia” e oltre 2500 puntate. Anche l’anno scorso i due furono ospiti di “Verissimo” proprio per parlare del loro ritorno alla conduzione del tg satirico di Antonio Ricci in vista delle festività natalizie e per accompagnare il pubblico e tutti gli aficionados storici del programma verso la fine dell’anno con il loro appuntamento pre-serale. E già in quella circostanza, come in altre interviste concesse più di recente, i due hanno provato a spiegare i motivi per cui hanno funzionato per così tanti anni, rimanendo sulla cresta dell’onda.

GREGGIO E IACCHETTI, “ECCO IL SEGRETO DEL NOSTRO SUCCESSO. E L’AMICIZIA…”

Tra battute, tormentoni diventati storici ed entrati pure nel linguaggio comune dei giovani e piccoli scherzi in diretta, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti sono due istituzioni di Canale 5: il primo ha ampiamente superato quota 4000 puntate condotte, mentre per il suo collega sono ben oltre le 2600 e a detta di Iacchetti la differenza è dovuta al fatto che Greggio è partito con sei anni di vantaggio. “Io lo guardavo in tv e dicevo ‘Potrei esserci benissimo io lì, assieme a quel nasone’…” e così è stato tanto che a detta del conduttore televisivo lombardo l’essere arrivato a “Striscia” per lui rappresentò qualcosa di straordinario e faticava a credere fosse possibile. “Sono convinto che ci saremmo incontrati comunque, era destino” aveva raccontato invece Greggio a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ scherzando sul fatto che magari avrebbero “messo su una pizzeria al trancio”.

“Ventotto anni? Sono passati in un fulmine (…) Gli anni passano, ma noi teniamo botta: siamo sempre giovani… soprattutto dentro” aveva spiegato una volta Iacchetti a cui aveva fatto eco Greggio ammettendo che “per arrivare dove siamo arrivati abbiamo dovuto fare dei percorsi, e a volte la strada è in salite, delle volte invece è discesa”, riferendosi all’immancabile gavetta. Ma dopo così tanti anni è difficile parlare solo di colleghi: “Il segreto della nostra amicizia? Bella domanda: credo che la risposta giusta sia proprio questa, cioè che il segreto della nostra amicizia è l’amicizia, ci siamo voluti bene dal primo giorno, ventinove anni fa, quando ci hanno messi assieme” aveva raccontato Iacchetti a ‘SuperGuidaTv’ questa estate. “Non ci siamo mai traditi, ci siamo difesi e ci siamo sempre riparati: io ho imparato tante cose da Ezio sia nel mestiere sia nella televisione perché io venivo dal teatro” aveva aggiunto ricordando pure che loro non erano nati come coppia al pari di Stanlio e Ollio. “Quando siamo insieme la gioia è talmente tanta che vogliamo fare tante cose insieme…”.











