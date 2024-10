Forse non tutti sanno che in passato Ezio Greggio è stato legato per vent’anni ad una donna di nome Isabel Bengochea. Una storia d’amore che ha portato alla nascita di due figli, Gabriele e Giacomo, e ad un matrimonio che è passato quasi inosservato rispetto alla separazione e ad una rottura che ancora oggi ha contorni misteriosi. Questo perché Isabel Bengochea ha sempre mantenuto un certo distacco dalle luci dei riflettori, rimanendo nel dietro le quinte e ben alla larga dall’attività televisiva di Greggio.

Potremmo dire interessi diversi, anche se per quanto riguarda la fine del loro rapporto non sono chiari i motivi che li hanno portati ad allontanarsi. Certo è che dopo essersi lasciati, Ezio e Isabel hanno voltato pagina. Il conduttore si è rifatto una vita al fianco della giovane Romina, con la quale ha poi intrattenuto semplicemente un legame di amicizia.

Ezio Greggio, vent’anni al fianco di Isabel Bengochea: perché è finita con l’ex moglie?

Tornando alla storia d’amore con l’ex moglie Isabel Bengochea, non vi sono moltissime informazioni su come si siano conosciuti, né come si sia innescata la crisi. Il conduttore ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla madre dei suoi figli, anche se pare che oggi tra i due ci siano rapporti distesi e non risultano scossoni particolari.

Anche quando si sono lasciati, infatti, Ezio e Isabel hanno mantenuto una certa signorilità nel gestire i rapporti, probabilmente anche per tutelare i figli. Resta la curiosità di capire quali siano stati i motivi ad allontanarli, con l’ipotesi più probabile che riporta ai tanti impegni lavorativi di entrambi e la distanza che inevitabilmente si è venuta a creare negli anni, fino alla separazione definitiva.

