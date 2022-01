Fabian Ruiz al Newcastle?/ Calciomercato, ecco la scelta dello spagnolo del Napoli

CALCIOMERCATO NEWS: TENTATIVO PER FABIAN RUIZ AL NEWCASTLE

Il calciomercato può essere imprevedibile ed queste ore è si è parlato molto delle chances di vedere Fabian Ruiz al Newcastle entro la chiusura della sessione invernale. Lo spagnolo ha un contratto che lo lega al Napoli fino al giugno del 2023, ovvero al termine della prossima stagione, ed i rumors delle scorse settiamne raccontavano di come la società avrebbe potuto anche discutere del suo rinnovo nei prossimi mesi nonostanti i tagli in programma.

L’interesse dei bianconeri ha però scombinato le carte intavola mettendo almeno momentaneamente in allerta il Napoli, società che ha già fatto i conti anche con l’eventuale assalto ad Osimhen. I britannici possono contare sull’ampia disponibilità economica della nuova proprietà araba e stanno provando ad aggiudicarsi diversi elementi del nostro campionato tentandoli con ingaggi davvero importanti, come è successo anche per Duvan Zapata all’Atalanta.

CALCIOMERCATO NEWS: FABIAN RUIZ AL NEWCASTLE, LA RISPOSTA

La possibilità che l’approdo di Fabian Ruiz al Newcastle si possa concretizzare già entro questo calciomercato di gennaio sembra essere da accantonare. Secondo quanto rivelato da Serieanews.com, lo stesso calciatore spagnolo avrebbe respinto al mittente la proposta delle Gazze convinto nel voler continuare a giocare nel Napoli almeno fino al termine della stagione. Discorsi rimandati dunque e mister Spalletti potrà ancora contare su di lui.

