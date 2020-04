Fabian Ruiz via dal Napoli?/ Calciomercato: è duello Real-Barça per lo spagnolo

Pubblicità

Mentre si discute della possibile ripresa della stagione calcistica o meno, pure si pensa alla prossima finestra di calciomercato, dove pure i tifosi partenopei potrebbero davvero dover salutare Fabian Ruiz, in partenza dal Napoli verso la Spagna. Come è noto, il giocatore già a gennaio era finito nel mirino di club della Liga, che anche per l’estate hanno confermato il proprio interesse per il centrale: per la precisione sarebbero soprattutto Real Madrid e Barcellona a farsi sotto per l’azzurro, che pure avrebbe un contratto in scadenza con la società partenopea fino al 2023. Non solo: stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato raccolte oggi dalla Gazzetta dello sport, entrambi i club sarebbero pronti a mettere sul tavolo contropartite ben interessanti pur di strappare Fabian Ruiz dal Napoli: il Barça infatti potrebbe proporre il cartellino di Rakitic, mentre i Blancos offrirebbero Jovic per quella che pare un vero duello da Clasico per lo spagnolo.

FABIAN RUIZ VIA DAL NAPOLI? ADL NON FA SCONTI E LAVORA AL RINNOVO

E se anche l’agente di Fabian Ruiz nei giorni scorsi ha confermato l’interesse di parecchi club della Liga per il suo assistito, pure non è affatto detto che lo spagnolo abbia già pronte le valigie per la prossima finestra di calciomercato. Di fatto il contratto tra il centrale e il club campano è ben solido e già il ds Giuntoli è al lavoro da tempo per portare tale data di scadenza al 2025, con pure un accordo che prevederebbe una clausola rescissoria da 180 milioni di euro: una cifra altissima, su cui però si è al momento arenata la discussione tra le parti. In ogni caso il Napoli alla prossima finestra di contrattazioni non ha intenzione di fare alcun sconto per il cartellino di Fabian Ruiz a chi ne farà richiesta. Lo spagnolo sarà considerato cedibile per non meno di 80 milioni di euro, cash: 20 in più rispetto ai 60 milioni che già precedentemente aveva offerto Guardiola per portare Fabian Ruiz al Manchester City.



