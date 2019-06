Fabiano Vitucci è morto/ Incidente in moto per il corteggiatore di Uomini e donne

Bello, simpatico e “biondo”, nonostante questa sua caratteristica all’epoca Valentina Dallari lo notò pur non essendo molto pazza per i ragazzi chiari. Era Uomini e donne di quattro anni fa e lui era Fabiano Vitucci il giovane che è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in moto. La notizia sta devastando i fan del programma di Maria De Filippi e si sta divulgando a macchia d’olio proprio in queste ore lasciando tutti a bocca aperta. Secondo quanto riporta La Nazione, secondo una prima ricostruzione, sembra che il giovane ex corteggiatore fosse a bordo della sua moto quando, dopo aver sorpassato due auto, non sarebbe riuscito a rientrare scivolando e finendo sotto furgone Iveco che arrivava dal senso opposto di marcia ed è deceduto.

FABIO VITUCCI AVEVA CORTEGGIATO VALENTINA DALLARI E NON SOLO

Il trentenne si era trasferito da tre o quattro mesi a Montevarchi proprio per abitare insieme alla fidanzata, la donna della sua vita che aveva trovato alla soglia dei 30 anni e dopo tre esperienze a Uomini e donne. Quella di Fabiano Vitucci alla corte di Valentina Dallari era stata solo la sua ultima volta a Uomini e donne alla ricerca della donna ideale. In precedenza il giovane era sceso a corteggiare la tronista Giorgia Lucini, che poi scelse un altro ragazzo, e la seconda Chiara Sammartino ma senza molto successo. La stessa Valentina Dallari, nonostante lo avesse notato, alla fine non lo portò avanti e non lo scelse. L’amore per lui è arrivato comunque, lontano dai riflettori di Uomini e donne, ma il destino ha voluto strapparlo alla sua fidanzata troppo presto. Gli amici e i fan di Uomini e donne adesso lo ricordano sui social come un ragazzo semplice, solare ed educato, lo faranno anche le troniste che lo hanno conosciuto?

