Fabio Adami, chi è il fidanzato Alba Parietti/ “Eravamo destinati a incontrarci”

Fabio Adami, chi è il compagno di Alba Parietti

Alba Parietti, ospite di Francesca Fialdini a Oggi è un altro giorno, è legata al manager Fabio Adami. 61 anni lei e 55 lui. Sulle pagine del settimanale Oggi, la showgirl ha rivelato come è nata questa storia d’amore: “È stato un incontro del destino, sul treno, per due volte di seguito. Ci siamo visti sul Milano-Roma e ci siamo scambiati sguardi di fuoco. Poi, alla fine del viaggio, lui è venuto a presentarsi. Io ero terrorizzata perché provavo sensazioni fortissime per uno sconosciuto, e questo non è da me… La verità è che eravamo destinati a incontrarci, tanto che una settimana dopo ci siamo ritrovati sullo stesso treno, alla stessa ora, come in un film”. I due non sono si sono più lasciati, ma hanno aspettato un po’ di tempo per uscire allo scoperto: “Non chiedeteci più se è una cosa seria. L’amore è una cosa seria e importante. Forse la più seria (ve lo dico dopo 8 anni da single granitica e convinta). Fino a due mesi fa ero Io, adesso siamo Noi. Io e Fabio”, ha scritto sui social Alba Parietti qualche mese fa ufficializzando la storia d’amore con Fabio.

Alba Parietti: "Mio fidanzato Fabio Adami mi ha cambiato"/ "Giovani mi corteggiano…"

Alba Parietti e Fabio Adami: nessun matrimonio, felici così

Alba Parietti è felice al fianco di Fabio Adami, ma la coppia non ha alcuna intenzione di sposarsi: “Siamo entrambi felicissimi così, io poi penso che il matrimonio non sia benefico per la passione – anzi! – forse perché mi sono sposata troppo giovane. Nel momento della passione accecante com’è per noi ora, non ne sentiamo alcun bisogno. In questa fase della mia vita mi sento come quando in una partita al 90° arriva il gol che porta la vittoria”, ha rivelato al settimanale Oggi. La serenità sentimentale di Alba si riflette anche nel rapporto con il figlio: i due non sono mai andati così d’accordo. Anche tra Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, e Fabio Adami si è instaurato un bel rapporto: “Francesco ha trovato un amico, non solo un patrigno… d’altronde hanno solo 15 anni di differenza”, ha rivelato la showgirl a Leggo.

