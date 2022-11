Fabio Adami, fidanzato Alba Parietti/ Lei: “il momento più bello della mia vita”

Alba Parietti e l’incontro con il compagno Fabio Adami

Fabio Adami è il fidanzato di Alba Parietti. L’incontro su un treno ad alta velocità ha dato il via ad un nuovo grande amore per la conduttrice tv. Dopo tanti anni di singletudine, la Parietti è tornata ad amare. A raccontarlo è stata proprio la conduttrice: “è stato un incontro del destino, sul treno, per due volte di seguito. Ci siamo visti sul Milano-Roma e ci siamo scambiati sguardi di fuoco. Poi, alla fine del viaggio, lui è venuto a presentarsi”. All’inizio la Parietti non ha nascosto di essersi spaventata per le emozioni che quell’incontro aveva scaturito in se: “ero terrorizzata perché provavo sensazioni fortissime per uno sconosciuto, e questo non è da me. Dopodiché sono scappata con il cuore in gola, come Cenerentola alla Stazione Termini. La verità è che eravamo destinati a incontrarci, tanto che una settimana dopo ci siamo ritrovati sullo stesso treno, alla stessa ora, come in un film”.

Fabio Adami, fidanzato Alba Parietti/ Lei: "Il nostro primo incontro metafisico..."

Un grande amore, anche se la Parietti non sta pensando al matrimonio “no davvero. Siamo entrambi felicissimi così, io poi penso che il matrimonio non sia benefico per la passione – anzi! – forse perché mi sono sposata troppo giovane”.

Alba Parietti: “Fabio Adami? Mi sento come quando in una partita al 90° arriva il gol che porta la vittoria”

Alba Parietti è follemente innamorata del compagno Fabio Adami. “Nel momento della passione accecante com’è per noi ora, non ne sentiamo alcun bisogno. In questa fase della mia vita mi sento come quando in una partita al 90° arriva il gol che porta la vittoria” – ha detto la popolare conduttrice televisiva che non nasconde la sua felicità. “Sto vivendo il momento più bello della mia vita, non tornerei mai ai 30 anni, quest’età me la sto godendo troppo. E ha ragione chi dice che i 60 sono i nuovi 40. […] Sono contenta di quello che mi vivo e si vede” – ha detto la conduttrice che ha precisato – “la felicità arriva e ti capita quando non te l’aspetti ed è successo anche a me e da lì nasce poi tutto. Anche quando pensi solo al peggio la vita sa stupirti”.

Alba Parietti: "Mio fidanzato Fabio Adami mi ha cambiato"/ "Giovani mi corteggiano…"

Ma chi è Fabio Adami? Classe 1967, l’uomo è nato a Roma e lavora come sale manager di Poste Italiane ed è estraneo al mondo dello spettacolo. In passato è stato legato ad un’altra donna da cui ha avuto due figli. E’ un grande appassionato di paddle.

LEGGI ANCHE:

'Non sono una signora', svelato il cast dello show di Alba Parietti/ L'indiscrezione

© RIPRODUZIONE RISERVATA