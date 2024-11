Verissimo, confessione choc di Alessia Merz: “Sono stata molestata con la scusa di un provino”

Lontana dal piccolo schermo da alcuni anni, Alessia Merz è ritornata in tv ospite nella puntata di oggi di Verissimo, 9 novembre 2024, e durante la chiacchierata con Silvia Toffanin si è confessata a cuore aperto rivelando di essere stata vittima di un stalker e di aver subito molestie in passato. Entrata a far parte del mondo dello spettacolo giovanissima, grazie a Non è la Rai, Alessia ha confessato che all’inizio, complice la giovane età e l’ingenuità è stata vittima di molestie: “Mi è capitato un brutto episodio. Avevo appena compiuto 18 anni, mi hanno chiamato dicendo ‘c’è un film per te’ con tanto di copione e mi hanno detto di vederci alla stazione.”

Ha poi continuato così il suo racconto choc Alessia Merz: “Io ci sono cascata in pieno, sono arrivata nella Stazione di Milano, questa persona mi ha preso e vedevo che non stavo andando in uno studio ma vicino all’Ippodromo ed in tre secondi me lo sono trovato con il sedile giù e lui sopra. Ed ho urlato talmente tanto che l’ho sioccato” Subito Alessia Merz a Verissimo, pur senza difendere ovviamente questa persona, ha cercato di contestualizzare: “Secondo me lui nella sua testa ha pensato se viene qui è perché ha capito, ma io non avevo capito niente. Poi appena ha capito, per carità, ha rimesso a posto tutto, il sedile è ripartito e mi ha accompagnato a casa.”

Alessia Merz confessa: “Vittima di stalking, mi ha scritto ‘ho una pistola’”

Durante l’intervista a Verissimo, Alessia Merz ha fatto un’altra confessione scioccante, alcuni anni fa è stata vittima di uno stalker: “C’era questo signore che all’epoca aveva 40 anni ed io ne avevo 20 che sapeva sempre dov’ero anche se andavo a fare uno spettacolo in Sicilia lo sapeva. Lui sapeva sempre tutto, mi faceva tanti regali ed alla fine ha dovuto denunciarlo.” Successivamente lo stalker è arrivato a casa della Merz e dunque lì l’ha denunciato: “Un giorno ero a Salsomaggiore, lui ha scritto al mio gente ‘Guarda sono qua con una pistola ma non la uso sei bellissima però ho capito che non vuoi stare con me’ ed è sparito. Da lì non l’ho più sentito e per fortuna ha mollato. Io non ho più saputo niente” Ed ha aggiunto che anche la mamma e la sorella si sono spaventate perché sapeva dove abitavano.