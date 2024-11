Alessia Merz, chi è e carriera: l’esordio televisivo a Non è la Rai

Showgirl, conduttrice e attrice, Alessia Merz è un simbolo della televisione italiana e ha conosciuto il grande successo soprattutto nel corso degli anni ’90. Nata a Trento nel 1974, la grande occasione televisiva arriva nel 1992 quando entra nel cast di Non è la Rai, fino alla chiusura del programma nel 1995; successivamente diventò Velina di Striscia la Notizia nel 1995-96 al fianco di Cristina Quaranta, con la quale aveva già collaborato proprio ai tempi di Non è la Rai.

Ricordando l’esperienza nel tg satirico di Antonio Ricci, Alessia Merz ha confessato di non aver subito costruito un bel rapporto con la collega Cristina Quaranta. Ci furono screzi e ripicche dietro le quinte come raccontato dalla stessa Merz al Corriere della Sera nel novembre 2023: “I primi tempi non ci sopportavamo, eravamo come il diavolo e l’acqua santa […] Mi provocava. “Sei troppo moscia, reagisci”. Cambiava apposta la coreografia per farmi sbagliare“. Sino all’esplosione della loro amicizia: “Un giorno persi la pazienza e la attaccai al muro anche io. “Ah, allora vedi che se vuoi il carattere ce l’hai!”. Diventammo amiche per la pelle“.

Alessia Merz, conduttrice e attrice tra cinema e tv

Dopo l’esplosione a Non è la Rai e Striscia la Notizia, Alessia Merz è stata inserita a Quelli che il calcio nel 1996-97, diventando poi ospite fissa. Il debutto alla conduzione arriva nel 1998 con Meteore – Alla ricerca delle stelle perdute, su Italia 1 e al fianco di Amadeus e Gene Gnocchi, mentre nello stesso anno affianca Max Pezzali al timone di Sanremo famosi. È stata inoltre naufraga all’Isola de Famosi nel 2004, mentre nel 2007 è stata inviata per La vita in diretta al Festival di Sanremo.

Showgirl, conduttrice ma anche attrice: Alessia Merz ha debuttato al cinema nel film di Jerry Calà Ragazzi della notte del 1996 e dallo stesso regista è stata diretta anche ne Gli inaffidabili l’anno successivo. Importanti attività anche sul piccolo schermo: tra il 1998 e il 1999 ha preso parte a diverse fiction televisive, in particolare in alcuni episodi di Un medico in famiglia e Il commissario Montalbano.

