Fabio Canino “lascio la radio. In tv solo per Ballando con le stelle”/ “Sono gay e..”

Fabio Canino lascia la radio, almeno momentaneamente. In un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Messaggero, Canino si congeda dal pubblico di “Miracolo italiano“, la trasmissione del weekend di Rai Radio2 che Canino ha condotto con Laura Piazzi e che, dopo undici anni, chiude definitivamente i battenti con l’ultima puntata di domenica 5 luglio. Una decisione che Canino ha maturato dopo la scelta della Rai di partire, da settembre, con la radiovisione. “Non è un addio alla radio, ma un arrivederci. Miracolo italiano chiude per tante ragioni: la Rai, da settembre, farà la radiovisione ed io non posso garantire la diretta. Ma questo mi ha dato la scusa per cambiare. Nella vita bisogna rinnovarsi. Tanti, dopo la pandemia si sono rimessi in gioco”, spiega al Masseggero. Dopo anni ha così deciso di dare una svolta alla sua vita professionale. “Io che sono un precario di lusso, ma pur sempre un precario, volevo vedere che succede ad avere il coraggio di dire basta. Dato che sono gay vengo descritto come un trasgressivo e invece sono un soldatino“, ha aggiunto.

FABIO CANINO: “BALLANDO CON LE STELLE IL PROGRAMMA PIU’ AVANTI DELLA TV”

Dopo l’addio temporaneo alla radio, Fabio Canino è pronto per tornare in teatro e in televisione dove, tuttavia, farà esclusivamente il giudice di Ballando con le stelle non trovando interessante altre proposte. “Negli ultimi anni mi hanno proposto o brutte copie del mio Cronache marziane o roba di cronaca nera o gossip. Basta, ho già dato. Faccio solo Ballando con le stelle”, spiega al Messaggero. Tra i concorrenti della nuova edizione ci sarà anche la transessuale Vittoria Schisano. Su quella che potrebbe essere la reazione del pubblico, Canino dice: “Metterà in discussione molti paletti. Ci saranno uomini che davanti alle mogli diranno che gli fa schifo e poi andranno a cercare di nascosto la foto su internet. L’Italia è lenta e Ballando è il programma più avanti della tv“, conclude.



