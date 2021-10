Fabio Canino/ “Raffaella Carrà? Per me era la soubrette della porta accanto”

Fabio Canino, storico giudice di Ballando con le stelle, è sempre stato un grande fan di Raffaella Carrà tanto da aver dedicato lo spettacolo “Fiesta”, scritto con Roberto Biondi e Paolo Lanfredini, all’iconica showgirl, scomparsa lo scorso 5 luglio. Nel musical tre amici si incontrano tutti gli anni il 18 giugno, data di nascita di Carrà, dando una festa perché per loro “è come il Santo Natale da celebrare con tutti i crismi”, ha spiegato Canino al Corriere sella Sera. “Per me, è sempre stata la soubrette della porta accanto: da bambino, m’immaginavo che era la vicina che bussa alla porta, apri e c’è lei con le sue spalline che dice: ho finito il sale. La guardavo il sabato sera dopo Carosello”, ha rivelato Canino che proprio guardando la Carrà ha deciso di studiare recitazione e fare teatro. Inaspettatamente anche Raffaella Carrà si presentò a teatro a vedere lo spettacolo a lei dedicato: “Riservò tutto il teatro per sé e i suoi amici, c’erano Sergio Japino, Gianni Boncompagni, Marisa Laurito… E volle pagare i biglietti”.

Da quel momento Fabio Canino e Raffaella Carrà diventeranno amici. Nel 2001 la showgirl condusse Sanremo e volle Canino tutte le sere al Dopofestival. Poi l’attore scrisse con Roberto Mancinelli il “RaffaBok” e la Carrà partecipò al programma “Cronache Marziane”. Fabio Canino ha avuto la fortuna di conoscere Raffaella Carrà anche lontano dai riflettori: “La incontravo a cena da Gianni o da Barbara Boncompagni, non eravamo mai più di cinque o sei: se c’era troppa gente, lei non usciva, e chiedeva sempre chi fossero gli ospiti”, ha ricordato sulle pagine del Corriere della Sera. Boncompagni era il mattatore, la Carrà il contraltare: “In quelle serate, capivi quanto lei fosse amata in tutto il mondo: in Cile, a Viña del Mar, aveva cantato in uno stadio pieno come se ci fosse Madonna e la ressa era tale che avevano dovuto farla uscire nella cesta della biancheria. Un’altra volta, la portarono fuori con l’ambulanza”.

