BALLANDO CON LE STELLE 2023, FINALE/ Diretta e vincitore: Rosanna Lambertucci é la vincitrice annunciata?

Ballando con le stelle 2023, anticipazioni e diretta finale con coppie finaliste in gara: chi sarà il vincitore?

La battaglia finale a colpi di dance moves di Ballando con le stelle 2023 prosegue incontrastata con l’esibizione di Rosanna Lambertucci. E tra le altre immagini, a precedere la performance é un video clip dalle emozioni al cardiopalmo per l’occhio pubblico di Ballando con le stelle 2023. Un content dove l’esperta di Beauty e wellness vede Teo Mammucari riconoscere alla rivale Rosanna un impegno notevole profuso nella competizione artistica: “Ha 78 anni ed é la numero uno…”. (Agg. Di Serena Granato)

Sara Croce e Giovanni Terzi aprono le danze

La prima manche nella sfida finale di Ballando con le stelle 2023, apertasi nella prima serata del 23 dicembre 2023 con l’esibizione di Sara Croce, avanza incontrastata e dalle emozioni al cardiopalmo. Il secondo concorrente ad esibirsi é il dolce amore di Simona Ventura, Giovanni Terzi. “Sono un giornalista, un babbo Natale”, fa sapere di sé l’artista poliedrico in corsa per il titolo di vincitore alla finale di Ballando con le stelle 2023: “se non fosse stato per il pubblico a casa, saremmo stati fuori dai giochi”, ammette poi Giovanni Terzi in nome e per conto della coppia che il giornalista forma con la ballerina professionista Giada Lini.

“Tre anni fa mi hanno trovato una malattia rara che uccide nel tempo la funzione polmonare…”, svela tra le dichiarazioni intimiste, il competitor vip. “Eravamo uniti ma separati, separati ma uniti… Questo test lo abbiamo superato, in questo programma ho chiesto a Simona di sposarci” (Agg. Di Serena Granato)

Le anticipazioni della finale di Ballando con le stelle 2023

Lo show dance di finale a Ballando con le stelle 2023 si apre con la infuocata esibizione di una seducente Sara Croce. L’ex madre natura di Ciao Darwin sulle reti competitor Mediaset, Sara Croce, si esibisce con un calibro di sensualità vestita in un sexy mini dress Total black. Un’esibizione teatrale che cattura la più temuta tra i giudici in cattedra, Carolyn Smith: “bellissima performance”.

Ballando con le stelle 2023, le anticipazioni TV e streaming della finale

Oggi 23 dicembre 2023 va in onda su Rai 1, a partire dalle 20.30, la finale di Ballando con le stelle. Milly Carlucci, insieme a Paolo Belli, conduce l’ultima puntata di questa accesa gara, che si prospetta molto lunga e ricca di sfide ed esibizioni. Il tutto come sempre sotto l’occhio attento della giuria composta da: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e capitanata da Carolyn Smith.

Non sono mancati colpi di scena nel corso della semifinale della scorsa settimana di Ballando con le stelle 2023, durante la quale non solo sono stati proclamati i finalisti, ma c’è stato anche l’atteso ripescaggio. Alla fine delle esibizioni i finalisti, con tanto di classifica a corredo, sono stato: Wanda Nara e Pasquale La Rocca, primi con 85 punti; 2. Simona Ventura e Samuel Peron, 76 punti; 3. Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, 54 punti; 4. Sara Croce e Luca Favilla, 50 punti; 5. Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, 45 punti; 6. Giovanni Terzi e Giada Lini, 18 punti; 7. Rosanna Lambertucci e Simone Casula, che hanno fatto un vero e proprio miracolo, tornando in gioco.

Ballando con le stelle 2023, ospiti e ballerini per una notte della finale

Tra una gara e un’esibizione, sulla pista di Ballando con le stelle 2023, nel corso della finalissima, non mancheranno ospiti e ballerini per una notte. Oltre al già annunciato Alberto Angela, amatissimo volto Rai, Milly Carlucci si prepara ad ospitare una coppia di attori che vedremo presto recitare fianco a fianco in un un nuovo film. Si tratta di Alessandro Siani e Cristiana Capotondi, protagonista della pellicola “Succede anche nelle migliori famiglie”, in uscita nei cinema dal’1° gennaio.

Alberto Angela si prepara invece ad andare in onda con una puntata della sua serie “Stanotte a…“, che andrà in onda su Rai1 proprio la sera del Santo Natale, 25 dicembre 2023.

Come vedere in diretta streaming Ballando con le stelle 2023

Per scoprire chi vincerà Ballando con le stelle 2023 sarà necessario seguire la lunga serata di oggi 23 dicembre sia in diretta televisiva che in diretta streaming. Raiplay, infatti, consente di vedere la semifinale del talent show di Milly Carlucci in diretta streaming contemporaneamente a quella televisiva. Permette, inoltre, anche di recuperare le precedenti puntate guardando tutto ciò che è accaduto o le singole esibizioni.











