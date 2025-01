Fabio Cannone ed Elena: confronto a Uomini e Donne

Dopo la fine della frequentazione con Gemma Galgani, Fabio Cannone ha deciso di restare nel parterre del trono over di Uomini e Donne per provare a trovare una donna con cui costruire una storia. La presenza di Fabio incuriosisce diverse dame che hanno chiamato la redazione per conoscerlo. Tra le donne che sono arrivate in studio spicca Elena, una signora il cui matrimonio è finito diverso tempo fa e che ha voglia di rimettersi in gioco. La presenza di Fabio l’ha così spinta a mettersi in gioco chiamando la redazione per conoscerlo.

Il primo incontro, culminato in un ballo in studio, ha convinto Fabio ad uscire con Elena e, nella puntata di Uomini e Donne del 16 gennaio 2025, i due si ritrovano al centro dello studio per raccontare i dettagli dell’appuntamento. Ad ascoltare il racconto c’è anche Gemma Galgani che viene coinvolta anche da Maria De Filippi nella conversazione.

La reazione di Gemma Galgani al bacio tra Fabio Cannone ed Elena a Uomini e Donne

Fabio Cannone ed Elena si mostrano al settimo cielo nel racconto del loro appuntamento. Tra i due va tutto bene e c’è stato anche un bacio. “Un bacione”, racconta la dama che poi svela come Fabio le abbia fatto sapere di aver lasciato la porta della sua camera aperta. “Allora vuol dire che il cuore di Fabio batte“, commenta Gemma a cui Maria De Filippi fa notare come l’atteggiamento del cavaliere con Elena sia totalmente diverso da quello che aveva con lei.

“Ci siamo trovati benissimo – dice lei – divertiti, poi nel taxi per tornare in albergo ci abbracciavamo, in albergo c’è stato un bacione. Gli ho detto di calmarsi perché era molto vivace. Mi ha mandato un messaggio con su scritto il numero della camera e la frase ‘la porta è aperta’“. Gemma fa i complimenti alla coppia e Tina Cipollari interviene non risparmiando critiche alla Galgani. “Evidentemente la signora (Elena, ndr) l’ha messo in condizione (Fabio, ndr) per comportarsi così“, commenta la bionda opinionista.

