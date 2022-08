Fabio Capello/ “Napoli, con Ronaldo c’è il presente. Ma con Osimhen…”

Dal Napoli alla Roma, Fabio Capello a tutto tondo ai microfoni di Radio Anch’io sport. L’ex allenatore di Real Madrid, Milan e Juventus ha parlato del nuovo campionato di Serie A che vede sei squadre al vertice e nessuna a punteggio pieno: “E’ l’indice di maggiore equilibrio. Le partite che abbiamo visto sono state molto belle e gradevoli, per esempio Fiorentina-Napoli. Quest’anno ne vedremo delle belle, con molta più aggressività e verticalizzazione”.

Nel corso del dialogo con Rai Radio 1, Fabio Capello ha acceso i riflettori sulla preparazione sprint delle varie squadre, evidenziata nelle prime partite: “Credo che faranno la stessa cosa quando ripartirà il campionato dopo i Mondiali. Il rebus però è che abbiamo tanti stranieri che giocheranno ai mondiali, come torneranno? C’è da dire che si fischia molto meno e faccio i miei complimenti agli arbitri, abbiamo visto un calcio internazionale”.

FABIO CAPELLO SU CR7 E OSIMHEN

Uno dei temi più dibattuti a livello calcistici nelle ultime ore è il possibile scambio tra Napoli e Manchester United con protagonisti Osimhen e Cristiano Ronaldo. I Red Devils sono pronti a mettere sul piatto oltre 100 milioni di euro più il cartellino del portoghese per assicurarsi le prestazioni del bomber nigeriano. Fabio Capello ha messo in risalto che “Cristiano Ronaldo porta 20-25 gol in dote”: “E’ questione di soldi, numeri e prospettive. Con Cr7 c’è il presente, con Osimhen c’è il futuro”. L’ex ct della Russia ha poi sottolineato che il Napoli “ha un presidente che i conti li sa fare molto bene, tutto è in mano alla dirigenza, che si sa muovere molto bene sul mercato. Che CR7 non faccia gruppo è chiaro ma sarà un problema di Spalletti, saprà come sfruttarlo al meglio”. Fabio Capello ha poi parlato della Roma di Josè Mourinho, definita squadra ambiziosa: “Quest’anno sarà protagonista. Le ambizioni e le qualità di Mou verranno trasmesse alla squadra. Lui è una volpe tattica, riuscirà a dare la squadra la caratura per essere competitiva”.

