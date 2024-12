Così diversi, così simili: Benedetta Parodi e suo marito Fabio Caressa hanno superato i venticinque anni d’amore con una brillantezza rara al giorno d’oggi. Il celebre giornalista sportivo e la nota conduttrice hanno trovato un equilibrio perfetto l’uno al fianco dell’altra, nemmeno scombussolato dalla nascita di due figli. Tanti alti e pochi, pochissimi, bassi in tutti questi anni d’amore. Chissà se avrebbero scommesso di fare tutta questa strada insieme, venticinque anni fa, quando uscirono insieme per la prima volta.

Galeotto fu un invito a cena, come emerge in una bella intervista rilasciata da Benedetta Parodi al sito lacucinaitaliana.it. “Si trattava delle pennette alla vodka, lui le faceva in bianco senza pomodoro, io le ho rifatte con il pomodoro, una versione anni ’80. Che ridere: durante quella serata successe di tutto…”, ricorda con gli occhi a cuore Bendetta.

Fu davvero una serata indimenticabile, tra imprevisti e momenti di puro spasso. Ne Benedetta Parodi ne suo marito Fabio Caressa avrebbe mai potuto prevedere quel che sarebbe accaduto in quella che doveva essere a tutti gli effetti una serata romantica: “Fabio cucinò a casa mia e della mia coinquilina. Sfumò le pennette con molta vodka e la pentola prese quasi fuoco. Scattò addirittura l’allarme antincendio e ci fu un breve black out. Ma fu l’inizio di tutto…”, spiega Benedetta Parodi.

Il piatto di suo marito non era male, ma era già vintage all’epoca spiega divertita la conduttrice. Oggi a chi le chiede quale sia l’ingrediente segreto della sua storia con Fabio Cressa, la presentatrice spiega che ironia, pazienza e tolleranza sono fondamentali: “Quello più importante è l’amore ma anche sicuramente saper essere ironici, avere pazienza ed essere tolleranti nei confronti dell’altro”.