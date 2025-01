Lele Adani e Fabio Caressa scontro social: l’origine della polemica

Si è riacceso negli ultimi giorni tra Lele Adani e Fabio Caressa scontro social iniziato anni fa quando l’ex calciatore criticò aspramente alcune dichiarazioni fatte dal giornalista di Sky Sport nella trasmissione web di cui faceva parte all’epoca, la Bobo Tv, la poca simpatia tra i due non è mai stata nascosta ma sembrava limitata alle diverse idee sportive che esprimevano e frutto del personaggio creato da Adani. L’ultimo capitolo dello scontro però, che ha preso luogo in questa settimana, ha preso toni differenti con Lele Adani che, rispondendo ad alcune dichiarazioni a tema sportivo di Fabio Caressa, non ha perso l’occasione per insultare pesantemente la sua persona.

Tutto è iniziato quando Fabio Caressa parlando a Deejay Football Club ha dato la sua opinione sulle possibili avversarie della Nazionale italiana nel girone di qualificazione per i prossimi Mondiali, che avranno luogo in Messico, Stati Uniti e Canada nel 2026, in particolare ad Adani non sono andate giù le opinioni del giornalista di Sky Sport riguardo la Norvegia e Haaland, ritenuti non al livello da impensierire l’Italia nel passaggio del turno. “La Norvegia non partecipa ai Mondiali dal 1998 e agli Europei dal 2000. Haaland è stato ben contenuto da Gatti. Se dobbiamo avere paura di loro, stiamo a casa”.

Lele Adani e Fabio Caressa scontro social: gli insulti di Adani

La critica di Lele Adani è arrivata nella trasmissione su Twitch, Viva el Futbol di cui è partecipante e conduttore insieme ai suoi amici Antonio Cassano e Nicola Ventola, e partendo da opinioni calcistiche in cui sottolineava come anche la Norvegia abbia giocatori importanti di livello internazionale, come Haaland, Odegaard e Sorloth, è velocemente sfociato in insulti personali a Fabio Caressa, senza però nominarlo mai direttamente, in cui lo accusava di fare soldi da 30 anni con un lavoro di cui non ha le competenze, che le sue dichiarazioni fossero fatte per andare contro le sue e quelle della sua trasmissione, e di essere invidioso della disamina tecnico tattica fatta da Adani.

Lele Adani e Fabio Caressa scontro social: la risposta di Caressa e l’ultima di Adani

Nella serata di ieri è arrivata la risposta di Fabio Caressa all’interno di un video sul suo canale Youtube con toni ironici e modi più pacati e rispettosi rispetto a Lele Adani, si è presentato con una maschera da Voldemort, personaggio che nella saga fantasy non può essere nominato, in riferimento al fatto che Adani non avesse avuto il coraggio di fare il suo nome, ha poi sottolineato la sua intenzione di mantenere un confronto rispettoso chiedendo all’ex calciatore di farlo anche lui, ha poi chiuso riprendendo un vecchio video di Adani chiedendo al suo interlocutore dove fosse finita la sua spavalderia. “Il coraggio, il lupo, l’ululato… dove sono finiti?”. L’ultima parola però l’ha voluta avere Lele Adani che tramite una stories Instagram ha definito Fabio Caressa “un fariseo” per poi ripetere gli insulti già lanciati a Viva el Futbol.