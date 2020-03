Fabio Colloricchio e Violeta Mangriñán con il coronavirus?/ “Abbiamo i sintomi ma…”

Fabio Colloricchio e Violeta Mangriñán hanno il coronavirus? L’ex tronista di Uomini e Donne e la sua bellissima fidanzata attraverso un video trasmesso in diretta tv durante l’ultima puntata di Supervivientes, hanno dichiarato di avere tutti i sintomi del Covid-19 e di aver deciso di non presentarsi in studio per evitare il rischio di diffondere il virus. Nel video esclusivo trasmesso dal reality spagnolo che continua ad andare in onda nonostante l’emergenza coronavirus stia creando disagi anche in Spagna, la coppia spiega così di aver deciso di isolarsi per un periodo per evitare di mettere in rischio la propria salute e quella delle altre persone che potrebbero incontrare. I due, tuttavia, non sono ancora sicuri di essere stati contagiati dal Covid-19, ma di aver deciso responsabilmente di non correre rischi per il bene proprio e degli altri.

Fabio Colloricchio e Violeta Mangriñán hanno il coronavirus? “Siamo fortunati”