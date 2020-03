Violeta Mangrinan: “Fabio Colloricchio mi ha tradito”/ “Ma ho deciso di perdonarlo..”

Violeta Mangrinan, influencer spagnola, diventata famosissima in patria per aver partecipato al programma Mujer y Hombre y Viceversa ovvero la versione spagnola di Uomini e Donne, è diventata famosa in Italia per la sua storia con Fabio Colloricchio. Violeta e l’ex tronista di Uomini e Donne si sono conosciuti lo scorso anno a Supervivientes dove si sono perdutamente innamorati l’una dell’altro al punto che lei ha deciso di lasciare il fidanzato per vivere il rapporto con l’ex tronista argentino. Una passione travolgente quella che sin dall’inizio ha colpito Violeta Mangrinan e Colloricchio che hanno vissuto anche dei momenti d’intimità davanti alle telecamere. Tra i due sembrava andasse tutto a gonfie vele, ma la Mangrinan, ospite del programma che l’ha resa famosa, ha confessato di essere stata tradita da Fabio.

Violeta Mangrinan: “Fabio Collorocchio è uscito con una ragazza la scorsa estate”

Bellissima e sincera, Violeta Mangrinan è stata ospite del programma spagnolo Mujer y Hombre y Viceversa. L’influencer, davanti alle telecamere della versione spagnola di Uomini e Donne, ha confessato di essere stata tradita dal fidanzato Fabio Colloricchio che, la scorsa estate, sarebbe uscito con un’altra ragazza. “Questa estate è uscito un paio di volte con una ragazza e ho deciso di perdonarlo”, ha confessato la Mangrinan. La coppia, dunque, ha vissuto un momento di crisi? A quanto pare sì anche se sui social si sono sempre mostrati sereni e felice. In occasione di San Valentino, infatti, la spagnola aveva dedicato delle dolci parole d’amore al suo fidanzato. “San Valentino con te”, aveva scritto Violeta condividendo un dolce video.

