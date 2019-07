Fabio Colloricchio e Violeta Mangriñan fidanzati/ Foto: “indistruttibili, ti amo”

Fabio Colloricchio e Violeta Mangrian si sono fidanzati. La passione esplosa a Supervivientes, dunque, non era un fuoco di paglia. Giovedì 18 luglio è andata in onda l’ultima puntata del reality spagnolo e Fabio Colloricchio ha conquistato solo il terzo posto. Tuttavia, pur non avendo portato a casa la vittoria e il montepremi, l’ex tronista di Uomini e Donne ha vinto qualcosa di più importante come l’amore di Violeta Mangrian. I due, pur non avendo vissuto insieme tutta l’avventura sull’Isola, si sono aspettati ed ora sono pronti a viversi totalmente. Violeta, infatti, per motivi di saute, ha abbandonato il reality circa un mese fa, ma nonostante la lontananza da Fabio Colloricchio, ha dimostrato di voler stare davvero con lui. Per Fabio, infatti, l’ex tronista iberica ha lasciato il fidanzato Julien. Quello tra Fabio e Violeta sembrava un amore destinato a sciogliersi come neve al sole e, invece, finito il reality, i due si mostrano innamorati sui social e si lasciano andare anche a dichiarazioni importanti.

Fabio Colloricchio e Violeta Mangriñan fidanzati, prima foto di coppia: “ti amo”

Archiviato il capitolo Nicole Mazzocato, Fabio Colloricchio si è tuffato nella nuova storia d’amore con Violeta Mangrian. L’ex tronista d Uomini e Donne ha anche pubblicato la prima foto di coppia su Instagram portando a casa più di 150mila like e i complimenti dei followers. “Sfocata, ma la nostra prima foto”, scrive Fabio a cui Violeta ha risposto – “indistruttibili, ti amo”. Tra l’argentino e la bella spagnola, dunque, l’amore è scoppiato davvero. La coppia, in questi giorni, sta condividendo su Instagram Stories foto e video in cui si mostra unita e innamorata. Fabio e Violeta, inoltre, hanno anche ricevuto la benedizione delle rispettive mamme durante l’avventura sull’isola di Supervivientes. E’ nato, dunque, un grande amore?

Visualizza questo post su Instagram Borrosa … pero nuestra primera foto ♥️🥇 #eresmivictoria @violeta_mangrinyan Un post condiviso da Fabio Colloricchio (@fabio_colloricchio) in data: 19 Lug 2019 alle ore 12:52 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA