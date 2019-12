Fabio Colloricchio: “Io e Nicole Mazzocato ci siamo traditi”/ “Monte sapeva tutto”

Fabio Colloricchio, durante l’intervista rilasciata ai microfoni di Rivelo, il programma di Real Time condotto da Lorella Boccia, ha svelato nuovi dettagli della sua storia d’amore con Nicole Mazzocato, ormai finita. Nonostante i due, dopo essersi innamorati a Uomini e Donne abbiano trascorso degli anni felici insieme, si sono lasciati nel peggiore dei modi. Dopo la rottura, non c’è stato più alcun tipo di contatto e ognuno è andato per la propria strada. Davanti alle telecamere di Rivelo, l’ex tronista confessa così di aver tradito Nicole e di essere stato a sua volta tradito dalla Mazzocato. “Mi hai chiesto se ci sono stati dei tradimenti. Però adesso voglio parlare. Aiuto a capire perché ho detto che abbiamo passato un inferno. Abbiamo fatto degli sbaglio sia io che lei” – ha raccontato Fabio Colloricchio a Lorella Boccia. Poi la confessione: “degli sbagli che sono stati dei tradimenti. Ce li siamo confessati e abbiamo deciso di andare avanti. Volevamo recuperare i tradimenti. Ci siamo perdonati come persone, ma la crepa è rimasta. Chi è stato a tradire per primo? Io, ma sono stato anche il primo a scoprire il suo tradimento”.

FABIO COLLORICCHIO: “FRANCESCO MONTE MI HA AIUTATO A SCOPRIRE IL TRADIMENTO DI NICOLE MAZZOCATO”

Gli ultimi mesi della storia d’amore non sono stati facili per Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato che, pur avendo cercato in tutti i modi di dimenticare i reciproci tradimenti e di voltare pagina, non ci sono riusciti. Tra Fabio e Nicole, poi, ad un certo punto, è spuntato anche Francesco Monte e, l’ex tronista argentino, per la prima volta, confessa il ruolo che ha avuto Monte in quel periodo della sua vita. “Cosa c’entrava Francesco Monte? Lui e suo fratello mi hanno aiutato a scoprire il tradimento di Nicole. Ho discusso con loro perché mi dicevano di mollarla. Se io tornavo con Nicole non potevo avere rapporti con loro. Francesco e suo fratello mi hanno raccontato addirittura chi era la persona con cui lei mi aveva tradito”, ha confessato Colloricchio che, oggi, è nuovamente innamorato. Fabio, infatti, è felice accanto alla sua Violeta Mangrinan, conosciuta durante l’avventura all’Isola dei Famosi Spagnola. Una storia che rende felice l’ex tronista che, ormai, ha definitivamente dimenticato la Mazzocato.

