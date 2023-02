Fabio Colloricchio: la figlia Gala in ospedale/ Paura per l’ex Uomini e Donne

Fabio Colloricchio: la figlia Gala in ospedale

Tanta paura per Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e Donne e la compagna Violeta Mangrinan. La coppia ha dovuto affrontare un momento difficile quando la figlia Gala, nata ad agosto 2022, ha avuto la febbre molto alta. Spaventati, Fabio e Violeta hanno portato la piccola in ospedale per darle tutte le cure necessarie. Sottoposta a vari controlli, i medici hanno evidenziato un’infezione alle vie urinarie della bambina come fa sapere il portale Gossip e Tv.

Inizialmente, la piccola sarebbe dovuta restare in ospedale per qualche giorno. Tuttavia, dopo vari consulti, i medici hanno deciso di mandarla a casa dando ai genitori una cura da somministrarle. Con la cura giusta e l’amore dei genitori, la piccola sta migliorando.

Fabio Colloricchio: san Valentino con gli amori della sua vita

Fabio Colloricchio e Violeta hanno così potuto trascorrere il giorno di San Valentino a casa, con la loro piccola Gala. Entrambi, sui social, hanno raccontato cos’è per loro il giorno di San Valentino con una serie di foto in cui sono insieme al frutto del loro amore. Innamorati della loro bambina, condividono spesso foto sui social e, questa mattina, tra le storie del proprio profilo Instagram, la stessa Violeta ha pubblicato la foto della sua piccola sorridente.

Amatissimi dai followers, la coppia è sempre più uniti e innamorata e, insieme, affronta anche gli imprevisti della vita. “Il mio San Valentino quotidiano”, scrive l’ex Uomini e Donne pubblicando le foto che vedete qui in basso.

