Violeta Mangrinan e Fabio Colloricchio, confessione hot/ “Sess* dopo il parto? Non fate come me…”

Violeta Mangrinan e l’intimità con il compagno Fabio dopo la nascita della figlia Gala

Violeta Mangrinan e Fabio Collaricchio sono diventati da poco genitori della piccola Gala. La coppia si è conosciuta a Supervantes e da lì è scoppiato l’amore che ha generato la loro prima figlia. I due hanno sempre avuto una buona intesa sessuale e la passione non è mai mancata nel loro rapporto.

La bella modella e influencer ha deciso di rispondere alle domande maliziose dei follower che le chiedono com’è l’intimità con Fabio, dopo il parto. Violeta Mangrinan risponde serenamente: “Non sono la persona migliore per parlare di s***o” poi confessa: “Di solito si consiglia di non avere rapporti dopo il parto per 4-6 settimane. Nel mio caso non ho rispettato la famosa “quarantena” quindi non fate come me!” La modella conclude con un monito per le fan: “Bisogna ascoltare sempre il proprio ginecologo”. Dunque, sembra che l’intimità di coppia vada alla grande tra Violeta e Fabio anche dopo aver affrontato il parto. Nonostante questo, l’influencer ha ammesso che crescere sua figlia non è affatto semplice e che la stanchi parecchio.

Violeta Mangrinan e Fabio Colloricchio: scandalo a Supervantes

Non ci sono dubbi che la passione non sia mai mancata tra Violeta Mangrinan e Fabio Colloricchio, una testimonianza di questo è stato lo scandalo a Supervantes. I due hanno consumato un amplesso davanti alle telecamere sulla spiaggia del reality show, che la regia ha deciso di non censurare mandandolo in onda.

Le immagini dei due concorrenti avvinghiati tra loro ha fatto il giro del web, dando scandalo. Gli utenti non hanno infatti gradito questa versione a “luci rosse” dell’Isola dei Famosi; non sono stati pochi i commenti negativi sulla condotta degli autori. I due sono comunque usciti dal reality per vivere la loro storia d’amore, il cui frutto è la piccola Gala.

