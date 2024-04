Fabio e Ilaria, lite infuocata dietro le quinte a Matrimonio a prima vista e poi/ Lei lo smaschera

Problemi in vista per Fabio e Ilaria: la relazione tra i due concorrenti di Matrimonio a prima vista sembra essersi incrinata dopo la scelta

Matrimonio a prima vista e poi da separati per Ilaria e Fabio? Stando alle anticipazioni e ai rumors della puntata che andrà in onda questa sera su Real Time, non tira una bella aria all’interno della coppia. Pare infatti che la strada del loro matrimonio sia diventata impervia dopo la scelta e che la situazione sia precipitata all’improvviso. Nel corso della puntata speciale di Matrimonio a Prima vista e poi, infatti, Ilaria racconterà di aver dovuto fare i conti con un’improvvisa e ingiustificata “fuga” da parte del compagno.

Messo all’angolo il marito ha ammesso di non provare alcuna attrazione per Ilaria, di fatto mandando in frantumi quanto costruito faticosamente durante l’esperienza in tv. Stando a quanto filtra, tra la coppia ci sarebbe stata una discussione anche dopo la puntata di Matrimonio a prima vista e poi. Possibilità di ricucire lo strappo? Pari a zero, o quasi…

Fabio e Ilaria, l’esperimento fallisce sul più bello? Rottura e lite a Matrimonio a Prima vista e poi

Se la rottura dovesse effettivamente trovare conferma, sarebbe un peccato per Ilaria e Fabio. I due, per quanto lontani e incompatibili (almeno a livello di attrazione fisica), avevano lavorato duramente per trovare una quadra. Ma spente le telecamere di Matrimonio a prima vista, la magia è svanita. Bisognerebbe innanzitutto chiedersi perché forzare così tanto un rapporto che presenta carenze in aspetti cruciali, ma al di là di questo l’epilogo tra i due concorrenti non ci stupisce più di tanto.

Per quanto si fossero impegnati e per quanto fossero disponibili a legare anche alla larga delle telecamere, quando manca l’attrazione manca anche l’interesse. E tutto diventa più forzato e innaturale. Esperimento fallito, dunque. Salvo altri clamorosi colpi di scena…











