Fabio Fognini: “mi opero alle caviglie”/ “I problemi che speravo di aver risolto…”

Fabio Fognini si opera oggi alle caviglie. Ad annunciarlo, con un messaggio pubblicato sui propri profili social è proprio il tennista che spiega di essere giunto a tale decisione dopo essersi sottoposto ad una visita specialistica che ha evidenziato la presenza di problemi che pensava di aver risolto con il riposo. D’accordo con il suo team, così, approfittando dello stop forzato del circuito, Fognini ha deciso di risolvere definitivamente i suoi problemi sottoponendosi ad un’operazione. “Oggi mi opererò in Italia. Non vedo l’ora di tornare a giocare! So che mi supporterete in questo percorso. Vi abbraccio”, ha annunciato a sorpresa il tennista che, da circa tre anni soffre di un problema alla caviglia sinistra a cui si è aggiunto un problema anche alla caviglia destra, scoppiato circa due anni fa.

FABIO FOGNINI: “OPERARMI E’ LA COSA GIUSTA DA FARE”

Fabio Fognini ha cercato di risolvere i suoi problemi alle caviglie con il riposo, ma non è bastato e dopo l’ennesima visita ha deciso di risolvere a monte la situazione sottoponendosi ad un’operazione. “Da circa tre anni e mezzo soffro di un problema alla caviglia sinistra. E’ un risentimento con cui ho convissuto e, tra alti e bassi, sono riuscito a gestirlo. Sfortunatamente negli ultimi due anni anche la caviglia destra ha iniziato a farmi tribolare. Dopo più di due mesi di stop per il lockdown ho ripreso ad allenarmi sul campo e i problemi che speravo si fossero risolti con il riposo si sono ripresentati”, ha spiegato Fabio Fognini. “Ho fatto l’ennesima visita specialistica e, dopo un’attenta discussione con il mio team, ho deciso di sottopormi ad un intervento di artroscopia su entrambe le caviglie. Penso sia la cosa giusta da fare in questo momento di stop forzato del circuito“, ha concluso il tennista che sta ricevendo l’in bocca al lupo dai fans.





