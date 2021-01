Fabio Fulco, ex fidanzato Cristina Chiabotto/ “L’addio? Ha sbagliato i modi con me”

Fabio Fulco: “Cristina Chiabotto ha sbagliato i modi con me..”

Lui si è accorto che qualcosa non andava e lei non ha potuto far altro che ammetterlo. Sembra questa la versione ufficiale sulla rottura tra Fabio Fulco e l’ex Miss Italia 2004 Cristina Chiabotto. I due sono stati insieme una vita, è proprio il caso di dirlo. Copertina dopo copertina, foto dopo foto, i due hanno passato mano nella mano ben 12 anni fino a che qualcosa non si è rotto e questa volta Fabio Fulco non ha fatto finta di non vedere ponendo un out out alla sua fidanzata che, alla fine, ha ceduto scappando via o quasi. A parlare della fine della loro relazione è stata lei che, al settimanale Oggi, ha spiegato: “Tutti credono che sia finita perché sono allergica al matrimonio e ai figli. Ma non è così.. Fabio mi ha detto ‘Hai una vita troppo movimentata e io non non sono più la tua priorità’ e se la mia reazione, in passato, è stata sempre quella di negare, rincuorarlo, rassicurarlo, questa volta mi sono messa a piangere e ho confermato”.

Fabio Fulco da Cristina Chiabotto a Veronica Papa, nozze in arrivo per loro?

A quanto pare Cristina Chiabotto non era più sicura di niente e ha chiesto un periodo di riflessioni e di distacco ammettendo anche che se non fosse stato lui a porre il problema forse lei avrebbe continuato in quel modo. Proprio Fabio Fulco ha quindi ragione nel dire che sono stati i modi quelli sbagliati soprattutto nel rispetto di quello che c’era stato tra loro e del rapporto che avevano. Lui l’ha messa davanti ad un bivio e lei è scappata a gambe levate e dopo litri di lacrime ha capito che non gli sarebbe corsa dietro. E’ finita così la loro relazione anche se in seguito non sono mancate le frecciatina da parte del suo ex che adesso è felicemente fidanzato con Veronica Papa, imprenditrice di 25 anni più giovane, che sembra addirittura pronto a sposare e mettere su famiglia.



