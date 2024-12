Rosanna Banfi e la malattia: la figlia di Lino Banfi e Lucia Zagaria ha dovuto fare conti con il cancro. L’attrice durante una visita di controllo scopre la presenza di una pallina dura nel seno destro e si reca in clinica per una mammografia. Un controllo scrupoloso da parte della figlia d’arte che si è ritrovata poco tempo dopo con una diagnosi inaspettata di cancro al seno visto che quella pallina era un nodulo che andava esportato con una operazione. “Nodulo è una parola che non si capisce all’inizio. Che roba è? I medici non si sbilanciano, non ti dicono che forse hai il cancro” – ha raccontato la ex concorrente di Ballando con le Stelle dalle pagine del Corriere della Sera.

Quando arriva la diagnosi, Rosanna Banfi era con il marito Fabio Leoni: una scoperta che ti stravolte inaspettatamente la vita. I primi a cui ha deciso di comunicarlo sono stati proprio i genitori Lino Banfi e Lucia Zagaria: “la prima telefonata è stata per mamma e papà, dicendo tutto”. Poi è iniziato il lungo percorso contro il cancro: prima la rimozione del nodulo e le sedute di chemioterapia.

La malattia di Rosanna Banfi, la figlia di Lino Banfi, è durata all’incirca un anno. Dodici mesi di cure, chemioterapie, tanto dolore, ma anche tanta forza e coraggio nell’affrontare la malattia. “La malattia vera e propria è durata circa un anno e mezzo, poi ti porti dietro tante cose, dolori, capelli persi” – ha raccontato l’attrice che ha voluto raccontare e condividere la sua lotta contro il cancro facendosi portavoce di un messaggio di forza e speranza per tutte le donne ammalate. Poco dopo anche il padre Lino Banfi ha comunicato durante una intervista della malattia della figlia; una battaglia difficile, ma che Rosanna ha superato alla grande.

“Inizialmente è stata una battaglia dura, ma la medicina sta andando molto avanti” – ha detto l’attrice che ricorda con grande precisione il momento della scoperta, ma anche le parole non dette inizialmente da parte dei medici. A distanza di anni da quella terribile battaglia l’attrice ha rassicurato tutti: “È inutile pensare alla morte, anche perché dal cancro al seno si può guarire. Mettiamo in conto un anno, forse due, di grande rottura di scatole, sapendo che tutto passa”.