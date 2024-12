Fabio e Virginia sono il marito e la figlia di Rosanna Banfi, l’attrice conosciuta dal grande pubblico per essere la figlia di Lino Banfi. Una storia d’amore nata quasi per caso quella tra l’attrice e lo sceneggiatore cinematografico italiano stando a quanto raccontato proprio da Rosanna Banfi ospite del programma “Dedicato”: “ricordo il primo non bacio. Ci siamo piaciuti, amici ci hanno presentati, abbiamo passato insieme capodanno e quando ero convinto che lui rimanesse a casa mia dopo un incrocio di sguardi, ci rimasi malissimo, lui andò via”. Un non bacio che ha lasciato comunque il segno, almeno all’attrice ed ex concorrente di Ballando, visto che i due hanno poi cominciato a frequentarsi.

Rosanna Banfi e la malattia/ "Inutile pensare alla morte dal cancro al seno si può guarire"

Una conoscenza che è sfociata in amore con la coppia che si è promessa eterno amore nel 1992. Da circa 33 anni, infatti, Rosanna e Fabio sono marito e moglie e dalla loro unione sono nati due splendidi figli: Virginia nata nel 1993 e Pietro nato nel 1998. Entrambi non hanno deciso di seguire le orme dei genitori evitando così di lavorare nel mondo dello spettacolo.

Lucia Zagaria, moglie Lino Banfi/ Dopo la morte, il messaggio del marito e della figlia Rosanna: "ci manchi"

Rosanna Banfi: l’amore per il marito Fabio e la figlia Virginia

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Fabio Leoni e Rosanna Banfi, genitori di Virginia la primogenita nata nel 1993 che presto li renderà nonni. Una gravidanza “miracolosa” per Virginia che nel 2020 scopre di essere affetta da una menopausa precoce che le impediva di restare incinta. Dopo una serie di controlli approfonditi ha scoperto questa diagnosi, ma alla fine è riuscita a realizzare il sogno di diventare mamma.

“Il nostro è un meraviglioso amore” – hanno raccontato durante una intervista di coppia entrando anche nei dettagli sul loro essere genitori. In particolare si sono soffermati sul rapporto che hanno i figli Virginia e Pietro: “ormai sono grandi. Sono molto presente, mi rimproverano di non essere molto fisica, abbracciona, mia madre era così e quindi ho un po’ di difficoltà”

Lino Banfi a Domenica In: “Sono diventato bisnonno il giorno di Santa Lucia”/ “Ero a salutare mia moglie…”