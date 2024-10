Forse non tutti sanno che da più di trent’anni, ormai, il cuore di Rosanna Banfi batte per il marito e compagno di vita Fabio Leoni. Ma chi è e cosa sappiamo sull’uomo che condivide la quotidianità con l’attrice? Anche lui, come la moglie, lavora nel mondo del cinema. E’ infatti uno sceneggiatori e si occupa anche di fiction e serie tv. Fabio Leoni è stato uno dei pilasti di Rosanna Banfi durante la malattia e il tumore al seno.

“Lui è stato davvero molto bravo perché è riuscito a darmi la forza ed è stato al mio fianco nel momento più difficile dove ero veramente brutta. Lui non me lo ha mai fatto notare ma io vedevo tutto allo specchio”, ha raccontato la figlia di Lino Banfi. Fabio Leoni non ha mai fatto mancare il suo apporto e ha cercato in tutti modi di mantenere una parvenza di normalità all’interno della coppia. “La nostra vita andava avanti anche quando dovevano litigare”, ha confidato Rosanna.

“E in fondo ciò che ci unisce e forse il fatto che ci pizzichiamo in continuazione. Stiamo ogni ora insieme e non è sempre facile”, il punto di vista di Rosanna Banfi. I due si sono sposati agli inizi degli anni novanta e dal loro matrimonio sono nati due figli che oggi hanno trenta e ventisei anni: parliamo di Virginia e Pietro.

“Trent’anni insieme sono passati da metterci dentro due figli, malattie, gioie, lutti, risate, dolori, paure, cani, gatti, traslochi, successi e insuccessi, cambi di vita e tanto ancora. Sempre insieme, auguri Fa’ buon trentesimo anniversario!”, una delle dediche scritte da Rosanna a suo marito, non molto tempo fa.

