Fabio Leoni, marito Rosanna Banfi/ Insieme da 30 anni. I figli Virginia e Pietro

Fabio Leoni: il matrimonio con Rosanna Banfi

Fabio Leoni è il marito di Rosanna Banfi, che oggi sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Fabio, attore e sceneggiatore, ha conosciuto Rosanna nel 1989: “L’ho conosciuta nel 1989, me l’ha presentata un mio collega di lavoro, facevo l’operatore di ripresa e il direttore della fotografia aveva questa sua amica che era senza fidanzato e me l’ha presentata dicendomi che secondo lui era la donna giusta per me”, ha raccontato Leoni in un’intervista a “L’ora solare”. I due si sono sposati nel 1992. In un’intervista Rosanna ha raccontato un aneddoto divertente sul padre Lino che durante la cerimonia aveva detto a Fabio Leoni: “Oh quando il prete ti dice di baciare la sposa non vi date proprio un bacio bacio”. La coppia ha avuto due figli: Virginia e Pietro. Fabio Leoni è sempre rimasto al fianco della moglie Rosanna anche quando le è stato diagnosticato il tumore al seno nel 2009.

Lino Banfi e Lucia Lagastra, genitori Rosanna Banfi/ La malattia della mamma e il loro sogno...

Fabio Leoni fa il tifo per la moglie Rosanna Banfi a Ballando con le stelle

Durante il suo video di presentazione a Ballando con le stelle 2022, Rosanna Banfi ha puntualizzato di avere “lo stesso marito” da ben 30 anni: “Sembra una rarità, ma non lo è. Tra le amiche e le ex compagne di scuola conosco tante donne che sono rimaste con lo stesso marito, alcune coppie stanno insieme dai tempi del liceo”, ha spiegato l’attrice a Tv Sorrisi e Canzoni. Fabio Leoni, a differenza della moglie, non ama ballare, “l’ultima è stata al matrimonio di nostra figlia”. Rosanna Banfi partecipa alla diciassettesima edizione di Ballando con le stelle in coppia con il ballerino Simone Casula. Anche per questa nuova avventura può contare sul sostegno del marito Fabio: “È molto contento, non mi aspettavo un tifo così da parte sua. Vede che la mattina mi sveglio volentieri, anche se dolente: un giorno mi fa male una costola, un giorno sono le caviglie, da anni non facevo tutto questo movimento”.

