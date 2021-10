Fabio Modugno, figlio di Domenico e Maurizia Calì/ Il migliore amico era suo fratello

Subito dopo la scomparsa di Domenico Modugno, Maurizia Cali conferma a suo figlio Fabio Camilli che in realtà il suo vero padre non è Romano Camilli. Il ragazzo viene a sapere tutta la verità sulle sue origini, quindi anche della storia d’amore di sua madre Maurizia con il noto cantautore. “Siamo cresciuti insieme”, ha raccontato Fabio al magazine Chi in riferimento al rapporto con Marcello Modugno, colui che pensava essere il suo migliore amico ed invece era un fratello.

Fino a quel momento Fabio Modugno non sospettava nulla, nonostante la somiglianza con il fratello. “Scoprii la verità grazie ad una persona molto cara”, ha spiegato, ovvero la compagna di Marcello. La madre Maurizia Calì, nata a Trieste, cresce a Roma dove si trasferisce per inseguire il suo sogno di ballerina. Un sogno che riesce a realizzare grazie al suo talento e al supporto di Gino Landi, che le darà fiducia ingaggiandola come collaboratrice.

Maurizia Calì, l’incontro fatale con Domenico Modugno

Dopo aver sposato l’ingegnere Romano Camilli, Maurizia Calì incontra il celebre cantautore Domenico Modugno. Siamo negli anni sessanta e tra i due scatta la scintilla, anche se Mimmo è da poco salito all’altare con Franca Gandolfi. Maurizia però riuscirà ad attirare la sua attenzione, dando vita ad una storia clandestina, almeno secondo quanto ricostruito dai media. Nel 1962 così nasce il figlio Fabio, che naturalmente non viene accostato al cantautore, perlomeno inizialmente.

Tra gli aspetti che incuriosiscono maggiormente di questa storia è il legame che nel corso degli anni si instaura tra Fabio e Marcello Modugno, una grande amicizia che solo dopo si rivela un legame di sangue. Segue un’interminabile iter giudiziario che alla fine non ha né vincitori né vinti: Fabio Modugno, di fatto, non ha mai incontrato il suo vero padre che tutti conoscono.

