Fabio Rossi e Ilaria Zanoli, Matrimonio a prima vista 2024/ Chi è la quarta coppia: scintille già alle nozze!

Fabio Rossi e Ilaria Zanoli, chi è la nuova coppia di Matrimonio a prima vista Italia 2024

Nel corso della terza puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2024, in onda su Real Time il 13 marzo, gli esperti Mario Abis, Nada Loffreda e Andrea Favaretto annunceranno l’arrivo di una quarta coppia. Per la prima volta nella storia del programma, le coppie ‘in gioco’ saranno dunque quattro, e quest’ultima sarà composta da Fabio Rossi e Ilaria Zanoli.

Ilaria ha 34 anni, è di Agrate Brianza, ed è impiegata presso un’associazione sportiva, dove si occupa della segreteria e della formazione degli insegnanti di equitazione. Appassionata di cavalli, film, viaggi e moto, nutre il desiderio di vivere un matrimonio simile a quello dei suoi genitori. Fabio ha 34 anni come lei, è originario di Parma e lavora come manutentore in un’azienda locale. Avventuroso e altruista, spesso si avventura in viaggi in motocicletta, dormendo in tenda durante le tappe.

Matrimonio a prima vista 2024, grandi delusioni d’amore per Fabio e Ilaria

Sia Ilaria che Fabio hanno alle spalle grosse delusioni d’amore. Lo hanno raccontato proprio alle telecamere di Matrimonio a prima vista Italia 2024. “La storia più importante che mi ha segnato è stata quella che ho avuto a 19 anni fino ai 22 anni. – ha raccontato Ilaria – Avevo dato tutta me stessa. Lui mi piaceva proprio tanto, in qualsiasi cosa, anche sui difetti. Dentro di me c’è una ferita che all’inizio era enorme, lo sognavo sempre di notte. Sono passati 12 anni dalla fine di questa storia e non sono più riuscita a provare quei sentimenti che provavo con lui appena lo vedevo.”

“Ho avuto una storia di 5 anni e lei mi ha lasciato con un messaggio. – ha invece spiegato Fabio – È stata una cosa un po’ dura, ho capito che non ci teneva. Nonostante questa grossa delusione, io credo ancora nell’amore.” Che Ilaria sia la sua volta buona?











