Fabio Rovazzi dimentica Karen con Stefania Spampinato?/ ‘Attenzioni particolari’ a Los Angeles: il gossip

Fabio Rovazzi dimentica Karen con Stefania Spampinato?

Sono trascorsi solo pochi giorni da quando Fabio Rovazzi ha annunciato sui social la fine della sua storia d’amore con Karen, arrivata dopo circa tre anni insieme e una convivenza. I due hanno preso due strade diverse ormai già da qualche mese e quella di Rovazzi lo ha portato molto lontano dall’Italia. Rovazzi è infatti volato negli Stati Uniti, per la precisione a Los Angeles, dove ha avuto un incontro con un collega molto noto: Tiziano Ferro. Qui, tra la movida californiana, sarebbe rimasto colpito da un’attrice.

Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi si sono lasciati/ "Perché? Lo abbiamo deciso insieme, senza farci del male"

È Pipol Gossip a lanciare l’indiscrezione che recita: “Proprio qui, in una delle uscite notturne fra amici nella città californiana, Rovazzi ha riservato molte attenzioni verso una modella e attrice italiana che vive tra l’Italia e Los Angeles, Stefania Spampinato un profilo da oltre novecentomila followers e un corpo mozzafiato”

Fedez e Fabio Rovazzi, pace fatta/ "Dammi un bacino", il retroscena su Instagram

Fabio Rovazzi interessato a Stefania Spampinato? Le immagini da Los Angeles

I fan della celebre serie TV Grey’s Anatomy conoscono bene Stefania Spampinato: l’attrice interpreta il ruolo di Carina DeLuca ed ha avuto ruolo anche in Station 19. Rovazzi pare sia rimasto colpito dalla sua “bellezza che non è sfuggita al cantante e attore milanese, – tanto che – Stefania infatti è stata l’unica ragazza della compagnia catturata nelle sue Instagram stories. – fa notare la fonte, che conclude speranzosa – Dopo mesi trascorsi da single sarà arrivato per Rovazzi un angelo nella città degli angeli?” E chissà che al contempo Rovazzi non stia progettando qualcosa di speciale insieme all’amico Tiziano Ferro.

Fabio Rovazzi giudice di un talent?/ "Erano arrivate delle proposte ma..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)













© RIPRODUZIONE RISERVATA