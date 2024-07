C’è un nuovo amore nella vita di Fabio Rovazzi? Il cantante di “Andiamo a comandare” e tante altre canzoni di successo ha una nuova fidanzata? Da tempo si parla di una nuova possibile fiamma, ma ad oggi nessuna conferma è arrivata dal diretto interessato reduce dalla lunga relazione con la influencer Karen Kokeshi con cui si è lasciato nel 2022 con tanto di annuncio condiviso sui social per confermare la fine del loro amore: “so che vi siete affezionati alla storia tra me e Karen, ne abbiamo fatte di cotte e di crude e ci siamo davvero divertiti insieme. Purtroppo, a volte, le cose belle finiscono”.

La fine della storia d’amore tra Rovazzi e la ex fidanzata Karen Kokeshi è arrivata come un fulmine a ciel sereno lasciando l’amare in bocca a tantissimi fan che si erano affezionati alla coppia. Poco dopo il primo gossip sul cantante e su un possibile flirt con l’attrice Stefania Spampinato mai confermato.

Fabio Rovazzi: Lucia Pizzuti è la nuova fidanzata?

Dopo il presunto flirt con Stefania Spampinato, la vita sentimentale e privata di Fabio Rovazzi è stata spesso oggetto di gossip e c’è chi dà per certo sia già impegnato con Lucia Pizzuti, una misteriosa ragazza apparsa in diverse foto del cantante durante un lungo viaggio a New York dove ha peraltro partecipato al match tra i Chicago Bulls e New York Knicks.

A rompere il silenzio sulla sua vita privata ci ha pensato proprio il cantante che ha confermato di essere nuovamente innamorato e di avere una ragazza, ma senza fare il suo nome. “Sono fidanzato” – ha confessato Rovazzi che parlando della fidanzata ha precisato – “la mia ragazza si è spaventata quando le ho fatto questo discorso sul voler diventare padre, perché siamo insieme da poco”. Sarà davvero Lucia Pizzuti, la nuova fidanzata di Fabio Rovazzi?