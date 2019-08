Fabio Rovazzi e Karen Koneshi/ Story da Milano o coccole? Ah, i “problemi” di coppia!

I problemi in casa Rovazzi, per Fabio e la fidanzata Karen Koneshi potrebbero non essere poi così comuni a quelli di qualunque altra coppia. Fatto ritorno nella loro casa a Milano, i due si sono ritrovati di fronte a desideri del tutto opposti ed incompatibili. Lui avrebbe voluto tanto fare una Storia per Instagram nella quale annunciava ai suoi follower il ritorno a casa dopo essere arrivato ad appena un passo dall’ingresso dell’Area 51, lei però avrebbe invece voluto dedicarsi ad un momento coccole con il fidanzato. Indovinate chi ha avuto la meglio? Questa volta, contro ogni previsione, il buon Fabio. Tutto è riassunto in appena dieci secondi, ovvero la durata di una Instagram Stories: “Una storia che siamo arrivati a Milano, va bene?”, chiede teneramente Rovazzi alla sua Karen. Lei però, in voglia di tenerezze, insiste: “Ma io voglio le coccole!”, mentre prova a baciarlo. “Lo so, ma io voglio fare una storia dove siamo… Siamo arrivati a Milano!”, riesce a dire lui. “Ma io voglio le coccole!”, protesta ancora la fidanzata, mentre si sente in sottofondo il suono dei baci. Rovazzi però sembra essere più interessato alla sua città.

FABIO ROVAZZI E KAREN KONESHI: AMORE TUTTO DA RIDERE!

Quella tra Fabio Rovazzi e la YouTuber Karen Koneshi è una storia d’amore all’insegna dell’avventura. Lo abbiamo visto proprio di recente quando la coppia si è ritrovata a pochi passi dalla mitica Area 51, rischiando grosso. “I militari ci hanno urlato dagli speaker di andare via. Sono uscite tipo venti telecamere e una si è posizionata sopra alla nostra macchina. Sono sconvolto, ho appena rischiato di essere sparato male”, aveva spiegato nelle sue Storie Rovazzi. Nelle passate ore, prima del loro ritorno a casa, erano stati protagonisti di un altro simpatico siparietto che aveva fatto divertire molto Fabio. “Quando mi chiedono le foto, lei si toglie”, ha spiegato Rovazzi parlando della fidanzata, “ed è successo questo…”, ha proseguito ridendo. Il risultato è Karen in una posa quasi irreale mentre tenta di non farsi includere nella foto dei fan del fidanzato. Un amore, il loro, tutto da ridere!

